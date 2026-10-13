Tăng cường quản lý hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý chất thải rắn

Công nhân HTX Dịch vụ môi trường Tân Phát (xã Cổ Đạm) phân loại, xử lý rác thải. Ảnh tư liệu.

Nhằm tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện các nội dung UBND tỉnh đã chỉ đạo tại các văn bản số 8471/UBND-NL3 ngày 22/8/2026 và số 8778/UBND-NL3 ngày 31/8/2026, đồng thời tập trung thực hiện một số nội dung liên quan.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường thực hiện đúng quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn xây dựng trên địa bàn, trong đó tập trung cho công tác phân loại, thu gom, xử lý rác hữu cơ tại địa phương nhằm giảm khối lượng rác phải xử lý tại nhà máy; bố trí các điểm tập kết, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm yêu cầu về môi trường, không để phát sinh các điểm tập kết tự phát, đổ chất thải không đúng nơi quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 8778/UBND-NL3 ngày 31/8/2026, tham mưu phương án xử lý phù hợp đối với từng cơ sở; đặc biệt đối với các cơ sở đang dừng hoạt động, hoạt động không ổn định, không bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường hoặc có dấu hiệu vi phạm, phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; không để tình trạng cơ sở xử lý dừng hoạt động kéo dài làm phát sinh tồn đọng, ùn ứ chất thải trên địa bàn.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn UBND các xã, phường lựa chọn, bố trí các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt, khu vực lưu chứa, xử lý chất thải rắn xây dựng (mỗi xã, phường đều phải có điểm lưu chứa) phù hợp với quy hoạch và yêu cầu về xây dựng.

Các chủ đầu tư đăng ký điểm lưu chứa rác thải xây dựng (đối với các dự án có phát sinh rác thải xây dựng); hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện việc thu gom, phân loại, vận chuyển, lưu giữ, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình theo quy định. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra cụ thể từng xã, phường đang còn tồn đọng rác thải chưa xử lý trên địa bàn; kiểm tra toàn bộ quá trình hoạt động của cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt theo từng hợp đồng đã ký kết với các xã, phường, đơn vị thu gom, vận chuyển rác; rà soát hợp đồng, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí (ngân sách nhà nước); xác định trách nhiệm, nghĩa vụ đối với khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đã tiếp nhận nhưng chưa xử lý, nếu phát hiện sai phạm phải kịp thời xử lý hoặc chuyển, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

UBND các xã, phường tập trung cao nhất cho công tác phân loại, thu gom, xử lý rác hữu cơ tại địa phương (có thể tham khảo mô hình tại xã Kỳ Xuân) nhằm giảm khối lượng rác phải xử lý tại các nhà máy. Việc lựa chọn, bố trí, quản lý các điểm tập kết, lưu chứa, xử lý rác hữu cơ, rác xây dựng… phải phù hợp quy hoạch, bảo đảm yêu cầu về môi trường và phải được sự thống nhất của các sở chuyên ngành (Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng…).

Đồng thời, rà soát, phân loại, xây dựng phương án, lộ trình xử lý dứt điểm toàn bộ lượng rác tồn đọng trên địa bàn (nếu có), hoàn thành trước ngày 31/10/2026, báo cáo UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm (bao gồm xử phạt vi phạm hành chính) theo thẩm quyền các hành vi đổ, tập kết, vận chuyển chất thải không đúng quy định; kiên quyết không để hình thành các điểm tập kết chất thải tự phát, kéo dài gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Đối với các điểm đang tập kết, lưu giữ chất thải nhưng chưa bảo đảm yêu cầu về môi trường, quy hoạch, cần khẩn trương thực hiện hoặc yêu cầu đơn vị có liên quan thực hiện các biện pháp khắc phục như thu gom, vận chuyển, vệ sinh mặt bằng hoặc che phủ, kiểm soát nước rỉ rác, nước mưa chảy tràn, mùi, côn trùng và nguy cơ cháy, bảo đảm không tiếp tục phát sinh ô nhiễm trong trường hợp chưa vận chuyển hết chất thải; xây dựng kế hoạch, lộ trình để xử lý hết lượng chất thải tồn đọng, xoá bỏ các điểm tập kết này và cải tạo, phục hồi môi trường xung quanh khu vực đã tập kết chất thải.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để kéo dài tình trạng tập kết chất thải trái quy định, hình thành mới các điểm tập kết tự phát, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Công an tỉnh tiếp tục nắm tình hình, tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thu gom, vận chuyển, tập kết và xử lý chất thải; tập trung vào các vụ việc phức tạp, kéo dài, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và môi trường. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các xã, phường trong trao đổi thông tin, kiểm tra, xác minh, xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý chất thải.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, trong đó tập trung tuyên truyền về việc phân loại, xử lý rác hữu cơ tại nguồn; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến thông tin chính thống về tình hình, kết quả xử lý các vấn đề liên quan đến chất thải trên địa bàn tỉnh.