Tăng cường quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa

Toàn tỉnh triển khai nhiều đợt ra quân thu gom, tuyên truyền giảm thiểu chất thải nhựa

Chuyển đổi và thu gom

Chất thải nhựa phát sinh ngày càng đa dạng từ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn. Một số sản phẩm nhựa có thời gian phân hủy dài, nếu không được thu gom, phân loại và xử lý phù hợp sẽ gây ô nhiễm đất, nước, không khí, ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái và chất lượng môi trường. Để tránh những hệ lụy xảy ra từ chất thải nhựa, từ đầu tháng 4/2026 đến nay, một đơn vị đã chuyển đổi 100% túi nhựa dùng một lần sang túi phân hủy sinh học tại quầy thu ngân và quầy cân thực phẩm trong hệ thống 43 siêu thị GO! cả nước, trong đó có siêu thị GO! Đà Lạt. Bên cạnh đó, tại các quầy bánh và thực phẩm chế biến sẵn của GO! Đà Lạt cũng đã đưa vào sử dụng túi giấy, hộp bã mía và ly giấy... Đặc biệt, GO! Đà Lạt còn bố trí khu vực giấy carton miễn phí cho người tiêu dùng đóng thùng các mặt hàng mua về. Ước tính, người tiêu dùng tại khu vực này đã sử dụng hàng chục tấn thùng giấy carton và túi phân hủy sinh học trong vòng 7 tháng vừa qua.

Với chất thải nhựa là bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), theo kỹ sư Hán Quỳnh Châu - Trung tâm Khuyến nông tỉnh, hàng năm phát sinh hàng chục tấn chất thải nguy hại. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh đã xây dựng 4.810 bể chứa và 23 kho lưu chứa tạm thời bao gói thuốc BVTV, mới đạt gần 40% tỷ lệ thu gom. Để nâng cao tỷ lệ bao gói thuốc BVTV xử lý đúng quy định, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh cần lắp đặt mới 500 bể chứa trên địa bàn. Trung bình trên diện tích 3 ha cây trồng hàng năm hoặc 10 ha cây trồng lâu năm lắp đặt tối thiểu 1 bể chứa.

Một lượng lớn chất thải nhựa bao gói thuốc bảo vệ thực vật thải ra trên các vùng nông nghiệp trong tỉnh cần được thu gom, xử lý kịp thời

2 giai đoạn triển khai

Trên địa bàn xã Di Linh trong năm 2026 triển khai 2 đợt thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật trong tháng 7 và tháng 12. Theo đó, xã rà soát, triển khai xây dựng, lắp đặt các bể chứa bảo đảm theo quy định; hướng dẫn doanh nghiệp, nông hộ sản xuất nông nghiệp tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV phát sinh trên địa bàn, tránh tồn đọng lâu ngày ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Theo UBND tỉnh, kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa được triển khai hai giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2027 tập trung rà soát và cập nhật thông tin, số liệu về phát sinh, quản lý chất thải nhựa; tăng cường tuyên truyền, vận động, hình thành và duy trì các mô hình phù hợp. Giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục đánh giá, nhân rộng mô hình hiệu quả, tăng cường kiểm tra, giám sát và hoàn thiện cơ chế phối hợp.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức chính trị xã hội của tỉnh giảm thiểu, tiến tới hạn chế sử dụng thường xuyên sản phẩm nhựa dùng một lần trong hội họp, hội nghị, sự kiện và hoạt động công vụ. Đối với lĩnh vực thương mại, 100% siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng bao bì thân thiện môi trường hoặc tái sử dụng thay thế phù hợp. Các chợ truyền thống và cơ sở bán lẻ từng bước giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy. Trong lĩnh vực du lịch, 100% khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy...

Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh định hướng nghiên cứu hình thành các điểm tập kết, thu gom phù hợp, bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, nhất là những vùng nguyên liệu tập trung có lượng chất thải nhựa phát sinh lớn.