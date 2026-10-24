Tăng cường quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái trong khu vực sân bay

Tại Phiên họp, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó Thủ tướng cơ bản thống nhất với các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Báo cáo của Cơ quan Thường trực; yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan quán triệt sâu sắc nguyên tắc "phải bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong mọi hoàn cảnh, điều kiện."

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 12/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.

Trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các thiết bị bay không người lái, các phương tiện bay khác và bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, Phó Thủ tướng yêu cầu:

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống pháp luật về phát triển và quản lý thiết bị bay không người lái, tạo cơ sở pháp lý để triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự đối với hoạt động liên quan đến các thiết bị này.

Đồng thời, sớm nghiên cứu, xây dựng bản đồ số về bảo đảm an ninh hàng không, trong đó thể hiện các khu vực cấm bay, hạn chế bay trên toàn quốc; hướng dẫn, phối hợp với các địa phương, đơn vị quản lý, khai thác cảng hàng không công khai thông tin, tuyên truyền và cắm biển báo tại khu vực cấm bay để cảnh báo, ngăn ngừa thiết bị bay không người lái và các vật thể bay khác xâm nhập, ảnh hưởng đến hoạt động bay; tăng cường điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến thiết bị bay không người lái đe dọa hoặc ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không…

Bộ Quốc phòng phối hợp quản lý hoạt động bay của thiết bị bay không người lái theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các thiết bị này trong phạm vi quản lý, nhất là tại khu vực cấm bay, hạn chế bay; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trên địa bàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng không nhân dân và các văn bản dưới luật, trong đó quy định chi tiết hoạt động bay của thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay khác bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động bay dân dụng, quân sự tại các cảng hàng không, sân bay.

Bộ Xây dựng phối hợp rà soát, hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn, quy trình liên quan đến quản lý hoạt động bay dân dụng và bảo đảm an toàn hàng không (nếu có).

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không phối hợp phát hiện, cảnh báo và xử lý trường hợp thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực có hoạt động bay; phối hợp xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin về thiết bị bay không người lái ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng.