Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động bay của thiết bị bay không người lái

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng phối hợp quản lý hoạt động bay của thiết bị bay không người lái theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của các thiết bị này trong phạm vi quản lý, nhất là tại khu vực cấm bay, hạn chế bay; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không trên địa bàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Phòng không nhân dân và các văn bản dưới luật, trong đó quy định chi tiết hoạt động bay của thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay khác bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động bay dân dụng và quân sự tại các cảng hàng không, sân bay.

Tăng cường quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Bộ Xây dựng phối hợp rà soát, hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn, quy trình liên quan đến quản lý hoạt động bay dân dụng và bảo đảm an toàn hàng không (nếu có). Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không phối hợp phát hiện, cảnh báo và xử lý trường hợp thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cảng hàng không, sân bay hoặc khu vực có hoạt động bay; phối hợp xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin về thiết bị bay không người lái ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng.

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất tiêu chuẩn, giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ việc nhận diện, cảnh báo, ngăn chặn thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Hướng dẫn, phối hợp xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo thẩm quyền; thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ đồng bộ dùng chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý, phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay khác ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác và thiết bị, linh kiện liên quan tại các cửa khẩu, kể cả hàng hóa gửi qua đường bưu chính, chuyển phát nhanh và thương mại điện tử xuyên biên giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, nhập khẩu, vận chuyển trái phép; tăng cường kiểm tra sau thông quan đối với các mặt hàng này.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị bay không người lái và thiết bị, linh kiện liên quan, phục vụ công tác quản lý, truy xuất nguồn gốc.

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ưu tiên bố trí nguồn lực theo quy định để thực hiện nhiệm vụ quản lý, phát hiện, xử lý thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay khác ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái và phương tiện bay khác đến khu dân cư, cơ sở sản xuất và người dân; công khai, cập nhật các khu vực cấm bay, hạn chế bay để tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng thiết bị biết và chấp hành.

Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, thành phố bố trí nguồn lực, kinh phí theo quy định để lắp đặt biển chỉ dẫn, biển cấm bay tại các khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với thiết bị bay không người lái; bảo đảm biển báo rõ ràng, dễ nhận biết, phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.