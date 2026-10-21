Tăng cường quản lý giá thuốc, ngăn chặn nâng giá thiết bị y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình dự án sửa 6 luật về y tế. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội.

Sáng 21/10, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUỐC, THIẾT BỊ Y TẾ

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, dự thảo Luật gồm 8 điều, tập trung vào 4 nhóm nội dung: Phân định thẩm quyền; đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; tăng cường quản lý thuốc, thiết bị y tế.

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo Luật đề xuất sửa đổi quy định về quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng; công khai thông tin về giá thiết bị y tế và các cơ sở kinh doanh; liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa ngành y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế.

Các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế sẽ thực hiện công khai giá niêm yết, cập nhật khi có thay đổi và kê khai giá trên hệ thống quản lý dữ liệu thiết bị y tế. Dự thảo cũng quy định việc cập nhật giá kê khai, công khai danh sách các cơ sở phân phối, kinh doanh, đồng thời không yêu cầu kê khai lại nếu giá thay đổi trong biên độ do Chính phủ quy định.

Những giải pháp này hướng tới tăng cường truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chuỗi cung ứng và hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng nhằm nâng giá thiết bị y tế.

Với Luật Dược, dự thảo Luật sửa đổi để đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, bao gồm: thực hiện việc đơn giản hóa các điều kiện để thuốc được cấp phép lưu hành tại Việt Nam; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các giấy tờ có thể khai thác trên cơ sở dữ liệu quốc gia và đơn giản hóa thủ tục hành chính công khai hồ sơ công bố, công bố lại giá bán buôn thuốc dự kiến.

Tăng cường phân cấp, phân quyền xác nhận nội dung quảng cáo thuốc; sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất với Luật Giao dịch điện tử, Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã được Quốc hội ban hành.

Đồng thời, sửa đổi để tăng cường quản lý giá thuốc, bổ sung quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, phương pháp xác định giá bán buôn thuốc dự kiến và quy định về vấn đề liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Với Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, các nội dung sửa đổi tập trung xử lý những vấn đề phát sinh khi sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và bảo đảm thống nhất với các luật liên quan.

LÀM RÕ CƠ CHẾ BẢO VỆ NGƯỜI BỆNH

Báo cáo thẩm tra về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, cho biết Ủy ban cơ bản tán thành nhiều nội dung, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi.

Trong đó, với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, quy định rõ người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì vẫn được thanh toán phần chi phí theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo pháp luật về bảo hiểm y tế.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, báo cáo thẩm tra dự án Luật. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội.

Về thiết bị y tế, Ủy ban tán thành việc bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về quản lý thiết bị y tế. Đồng thời, đề nghị việc quy định nguyên tắc quản lý theo vòng đời và chuỗi cung ứng cần gắn với yêu cầu bảo đảm truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm.

Nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc phân quyền khai thác dữ liệu để việc thực hiện nghĩa vụ cung cấp, công khai thông tin theo quy định của pháp luật, không mâu thuẫn với quyền bảo vệ bí mật kinh doanh.

Cùng với đó, biên độ giá cần được quy định linh hoạt phù hợp với tính đa dạng về nhóm, chủng loại thiết bị y tế; trách nhiệm cập nhật giá kê khai cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước với chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân kinh doanh. Bổ sung quy định liên quan đến trách nhiệm của nhà sản xuất thiết bị y tế và cơ sở y tế. Rà soát, bảo đảm không chồng chéo với pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan.

Về Luật Dược, Ủy ban đề nghị nghiên cứu giải pháp để kiểm soát tình trạng hồ sơ xác nhận quảng cáo thuốc không được chấp thuận tại địa phương này nhưng tiếp tục đề nghị xác nhận tại địa phương khác. Đồng thời, làm rõ mục tiêu sớm hoàn thành việc xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu về dược bảo đảm kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ dữ liệu, trong đó có dữ liệu về giá.

Với Luật Bảo hiểm y tế, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; tên gọi của các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Với Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi, Ủy ban đề nghị rà soát kỹ việc bãi bỏ một số điều. Đồng thời, tiếp tục rà soát nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Ủy ban đề nghị Chính phủ quan tâm các giải pháp để không làm suy giảm hiệu quả quản lý nhà nước đối với cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi khi bãi bỏ biện pháp tiền kiểm.

Ủy ban cũng lưu ý cần làm rõ một số nội dung mới được bổ sung vào dự thảo Luật nhưng chưa được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, bảo đảm đủ cơ sở đánh giá trước khi xem xét, quyết định.