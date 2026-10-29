Tăng cường quản lý giá những tháng cuối năm

Thành phố đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại giúp người dân tiếp cận hàng hóa chất lượng với mức giá phù hợp. Ảnh: TRẦN TRÚC

Tại Công văn số 10978/UBND-KT về tăng cường quản lý giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và điều hành giá trong những tháng còn lại của năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý giá theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường theo dõi diễn biến thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các yếu tố có nguy cơ gây biến động bất thường.

Chủ động nguồn cung

Ông Lê Hồng Ca, Giám đốc Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng cho hay, trong bối cảnh chi phí nguyên liệu, vận chuyển và các yếu tố đầu vào có thể biến động vào dịp cuối năm, hệ thống Saigon Co.op nói chung và Co.opmart Đà Nẵng đã phối hợp triển khai các giải pháp nhằm chủ động nguồn cung, kiểm soát chi phí và duy trì mức giá hợp lý cho người tiêu dùng.

Từ tăng cường làm việc với các nhà cung cấp, phát huy mối quan hệ hợp tác lâu dài để chủ động kế hoạch đặt hàng, bảo đảm tiến độ giao hàng cho đến việc trao đổi về chính sách giá đầu vào.

Việc chuẩn bị nguồn hàng từ sớm giúp hạn chế tình trạng phải bổ sung hàng gấp khi nhu cầu tăng cao, qua đó giảm áp lực chi phí phát sinh trong khâu cung ứng và vận chuyển.

Song song đó, đơn vị tối ưu công tác dự báo nhu cầu, quản lý tồn kho và điều phối hàng hóa giữa các điểm bán; đồng thời phối hợp cùng nhà cung cấp triển khai các chương trình hỗ trợ giá, khuyến mãi đối với những nhóm hàng phù hợp.

Đơn vị cũng xác định không chuyển toàn bộ áp lực chi phí đầu vào sang người tiêu dùng. Việc điều hành giá được thực hiện trên cơ sở chi phí thực tế, thỏa thuận với nhà cung cấp và quy định hiện hành.

“Thông qua những giải pháp này, Siêu thị Co.opmart Đà Nẵng hướng đến mục tiêu bảo đảm nguồn hàng ổn định, hạn chế những biến động giá không cần thiết và duy trì quyền lợi mua sắm của người dân trong giai đoạn cao điểm cuối năm”, ông Ca nói.

Theo ngành công thương, nhìn chung thị trường hàng hóa trong tháng 10 trên địa bàn thành phố duy trì ổn định, nguồn cung phong phú, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hay biến động bất thường.

Các siêu thị lớn (MM Mega Market, Go!, Co.opmart...) và chuỗi cửa hàng tiện lợi chủ động chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, đa dạng; tại các chợ truyền thống (chợ Hàn, chợ Cồn, chợ Đống Đa...), lượng hàng về đều đặn, không xuất hiện tình trạng găm hàng hay sốt giá cục bộ.

Tại các chợ truyền thống, lượng hàng hóa về đều đặn mỗi ngày, không xuất hiện tình trạng găm hàng hay sốt giá cục bộ. Ảnh: TRẦN TRÚC

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương cho biết, 9 tháng năm 2026 ghi nhận sức mua thị trường tiếp tục tăng trưởng khá.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 235.910 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Nguồn cung hàng hóa cơ bản được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân và du khách.

Siết chặt giám sát và xử lý vi phạm

Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng nhận định, những tháng cuối năm là thời điểm đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ và giá bán các mặt hàng thiết yếu.

Do đó, chi cục đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc theo dõi thường xuyên, liên tục diễn biến giá cả trên địa bàn quản lý. Trọng tâm giám sát được đặt vào các mặt hàng chiến lược như xăng dầu, vàng và vật liệu xây dựng.

Song song đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về niêm yết giá, chất lượng hàng hóa. Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cũng được siết chặt để bảo vệ trật tự thị trường.

Lực lượng chức năng phối hợp triển khai biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về giá và hàng giả. Ảnh: TRẦN TRÚC

Ông Phạm Ngọc Sơn cho biết thêm, lực lượng quản lý thị trường không chỉ kiểm tra mà còn chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Yêu cầu đặt ra là các hộ kinh doanh phải thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, tuyệt đối không tăng giá bất hợp lý.

Mọi biến động bất thường về giá sẽ được tổng hợp, báo cáo kịp thời để lãnh đạo chi cục xây dựng phương án xử lý, không để xảy ra tình trạng biến động tiêu cực gây xáo trộn đời sống nhân dân.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 10978/UBND-KT về tăng cường quản lý giá, bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát và điều hành giá trong những tháng còn lại của năm 2026, Sở Công Thương có trách nhiệm theo dõi sát tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu; chủ động đề xuất phương án bảo đảm cân đối cung cầu trong những thời điểm nhu cầu tăng cao hoặc xảy ra thiên tai, biến động kinh tế thế giới.

Đặc biệt, ngành công thương được giao xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại, giám sát việc kê khai, niêm yết và công khai thông tin về giá.

Bà Lê Thị Kim Phương cho biết thêm, trong những tháng cuối năm, Sở Công Thương sẽ tập trung triển khai những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm nhằm kết nối cung cầu và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, mở rộng điểm chạm đưa hàng Việt đến tay người tiêu dùng và du khách.

Nổi bật là chuỗi sự kiện quảng bá “Made in Da Nang”, tổ chức các tuần lễ sản phẩm địa phương tại các hệ thống bán lẻ hiện đại như Aeon Mall Thanh Khê, MM Mega Market, Co.opMart và Lotte Mart. Bên cạnh đó, phát động đợt khuyến mại tập trung quy mô lớn vào tháng 11 và 12/2026 để kích cầu tiêu dùng.