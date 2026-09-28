Tăng cường quản lý đô thị tại phường hạt nhân KKT Vũng Áng

Vừa qua, UBND phường Vũng Áng huy động lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm của ông Nguyễn Hồng Thái (TDP Kỳ Long) do xây dựng trên đất nông nghiệp; công trình của ông Hà Quang Diễn (TDP Tân Long) có hành vi vi phạm liên quan đến sử dụng đất công.

Phường Vũng Áng huy động máy móc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng vừa tổ chức tháo dỡ, vừa tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng. Các hộ vi phạm được yêu cầu ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm trật tự xây dựng, đô thị.

Tại TDP Tân Phong, ông Nguyễn Văn Xuân có 2 công trình vi phạm với tổng diện tích hơn 230m². Các công trình đều xây dựng trên đất nông nghiệp và diện tích đất đã thu hồi để thực hiện Dự án kênh tách nước phân lũ. Qua kiểm tra, rà soát, UBND phường Vũng Áng đã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất. Trường hợp không chấp hành, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm theo quy định.

Theo tổng hợp của UBND phường Vũng Áng, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 45 công trình vi phạm tại các TDP: Trường Sơn, Thượng Phong, Tân Phong, Tân Long, Kỳ Long, Tây Yên...

Các vi phạm chủ yếu là xây dựng công trình trên đất nông nghiệp; xây dựng, cơi nới trên diện tích đất đã được bồi thường; xây dựng công trình khi chưa được cấp giấy phép. Đối với các trường hợp vi phạm, phường đã lập hồ sơ xử lý, đình chỉ công trình và tổ chức tháo dỡ đối với những trường hợp không chấp hành.

Tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát ngay khi phát hiện các công trình vi phạm.

Cùng với quản lý đất đai, trật tự xây dựng, phường Vũng Áng cũng tăng cường chấn chỉnh trật tự đô thị tại các khu vực đông dân cư, kinh doanh, sản xuất. Địa phương đã xử lý các hộ kinh doanh hải sản tự ý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực chợ Kỳ Thịnh (cũ); tháo dỡ, cắt bỏ 5 mái che, 8 ki-ốt lấn chiếm hành lang, vỉa hè xung quanh khu vực các nhà máy sản xuất của Tập đoàn Vingroup.

Theo ông Trần Quốc Hoàng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Vũng Áng, việc xử lý các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn. Địa phương sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích; đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Trước khi xây dựng, sửa chữa, cải tạo công trình, người dân cần tìm hiểu và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Huy động lực lượng tháo dỡ các công trình vi phạm.

Hiện nay, phường Vũng Áng là địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, tập trung nhiều dự án đầu tư lớn trong Khu kinh tế Vũng Áng. Quá trình triển khai các dự án kéo theo nhu cầu lớn về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Thực tế này cũng đặt ra nguy cơ phát sinh tình trạng một số người dân cố tình xây dựng, cơi nới công trình trái phép trên đất nông nghiệp hoặc diện tích đã có quyết định thu hồi nhằm trục lợi từ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong khi đó, lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị tại phường còn mỏng, chủ yếu do cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm. Số cán bộ có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu xử lý chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn. Những yếu tố này đang đặt ra yêu cầu Vũng Áng phải chủ động hơn trong công tác quản lý, không chỉ xử lý vi phạm khi phát sinh mà cần tăng cường kiểm tra, giám sát từ sớm, từ cơ sở.

Phường Vũng Áng sẽ rà soát các đồ án quy hoạch hiện có, đánh giá mức độ phù hợp với yêu cầu phát triển mới, tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: “Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị. Cùng với đó, phường sẽ tập trung củng cố lực lượng quản lý đô thị cả về nhân lực, tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn; xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất tại từng TDP, nhất là những khu vực trọng điểm, thường xuyên phát sinh vi phạm.

Đặc biệt, phường sẽ rà soát các đồ án quy hoạch hiện có, đánh giá mức độ phù hợp với yêu cầu phát triển mới; tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, tạo cơ sở để cấp phép xây dựng và quản lý đô thị đồng bộ, thống nhất, có tầm nhìn dài hạn. Kịp thời công bố, công khai các quy hoạch đã được phê duyệt; cắm mốc quy hoạch, mốc giải phóng mặt bằng để người dân biết, thực hiện và giám sát".

Với vai trò là một trong những địa bàn hạt nhân của KKT Vũng Áng, yêu cầu đặt ra đối với phường Vũng Áng không chỉ là xử lý các vi phạm phát sinh mà còn phải xây dựng nền nếp quản lý đô thị theo hướng chủ động, đồng bộ và lâu dài. Đây là tiền đề để địa phương vừa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, vừa tạo không gian phát triển phù hợp với tốc độ đô thị hóa và yêu cầu thu hút đầu tư trong thời gian tới.