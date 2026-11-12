Tăng cường quản lý, điều hành giá thuốc, thiết bị y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh

Thực hiện Công điện số 70, ngày 15-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý, điều hành giá thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm và dịch vụ khám, chữa bệnh.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến giá, tình hình cung cầu thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm và dịch vụ khám, chữa bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những biến động bất thường về giá. Đồng thời, rà soát nhu cầu sử dụng, khả năng cung ứng và tình hình dự trữ thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm; chủ động phương án bảo đảm nguồn cung phục vụ công tác khám, chữa bệnh trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán năm 2027, nhất là trong tình huống thiên tai, dịch bệnh hoặc nhu cầu tăng cao.

Khám chữa bệnh cho trẻ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện đúng giá dịch vụ do cơ quan có thẩm quyền quyết định; niêm yết, công khai và cập nhật kịp thời giá dịch vụ, tăng cường kiểm tra việc thu đúng giá, bảo đảm quyền lợi người bệnh. Việc điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh thuộc diện Nhà nước định giá phải được rà soát kỹ về sự cần thiết, mức độ và thời điểm, đánh giá tác động đến chỉ số giá tiêu dùng, đời sống người dân và khả năng chi trả của người bệnh.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý. Các cơ sở y tế phải thực hiện mua sắm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; chủ động phối hợp với nhà cung cấp, nhà thầu, không để gián đoạn nguồn cung, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; kịp thời xử lý và báo cáo những biến động bất thường về giá hoặc nguy cơ thiếu hụt thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm, góp phần bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.