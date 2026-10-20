Tăng cường quản lý, điều hành giá cuối năm

Công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi, phân tích, dự báo diễn biến giá cả thị trường và xây dựng phương án điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

Về bảo đảm cân đối cung - cầu và ổn định giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung - cầu, giá cả các mặt hàng năng lượng, xăng dầu, điện và hàng hóa thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý. Ngành Công Thương chủ động phương án bảo đảm nguồn cung, điều tiết lưu thông, phân phối hàng hóa giữa các vùng, địa phương; triển khai các giải pháp bình ổn thị trường theo thẩm quyền, không để xảy ra thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh, phân phối hàng hóa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan chức năng tập trung rà soát, đánh giá tình hình sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối và nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn; chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán năm 2027. Đồng thời bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương; tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong kết nối cung - cầu, điều tiết nguồn hàng, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá bất hợp lý.

Các địa phương triển khai các giải pháp quyết liệt để ổn định mặt bằng giá các mặt hàng vật liệu xây dựng chủ yếu bảo đảm phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án quan trọng tại địa phương và các nhóm hàng có mức tăng cao, có tác động lớn đến CPI và đời sống người dân.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc và thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện để kiểm soát CPI của địa phương không tăng trong những tháng còn lại của năm 2026, đóng góp vào mục tiêu kiểm soát lạm phát chung của cả nước.

Công điện số 70/CĐ-TTg thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra (CPI khoảng 4,5%). Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trì từ các bộ, ngành Trung ương trong việc điều hành chính sách, đến chính quyền địa phương trong công tác giám sát địa bàn và ý thức chấp hành pháp luật của cộng đồng doanh nghiệp. Việc triển khai quyết liệt, thực chất các chỉ đạo này sẽ là chìa khóa để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tạo đà thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế.