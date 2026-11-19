Thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát

Cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra hàng hóa, kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về giá của hộ kinh doanh tại xã Hạ Hòa.

Trong 10 tháng qua, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn, tạo áp lực lên giá cả hàng hóa, dịch vụ trong nước. Trước bối cảnh đó, Chính phủ triển khai các giải pháp điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, kinh tế vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đặc biệt, từ ngày 1/11/2026, việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% (áp dụng đến hết 31/3/2027) và giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, góp phần giảm chi phí nhiên liệu, năng lượng, hỗ trợ hoạt động sản xuất, vận chuyển và sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Tại Phú Thọ, công tác QL,ĐHG được các cấp, ngành triển khai cùng với việc theo dõi sát tình hình thị trường, cung - cầu hàng hóa. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống được bảo đảm, giá các mặt hàng được duy trì ở mức hợp lý. Thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh duy trì tăng trưởng tích cực, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của người dân. Ước tính 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,37% so với cùng kỳ, thấp hơn mức bình quân của cả nước.

Ở khâu phân phối, các đơn vị bán lẻ chủ động bảo đảm nguồn hàng, công khai giá bán và thực hiện nghiêm quy định về niêm yết giá. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Quản lý Siêu thị Aloha Mall Hạ Hòa cho biết: “Siêu thị niêm yết đầy đủ giá các mặt hàng, bảo đảm bán đúng giá niêm yết để khách hàng thuận tiện theo dõi, lựa chọn sản phẩm. Bên cạnh đó, căn cứ vào lượng hàng tiêu thụ những năm trước và tình hình thực tế năm nay, siêu thị chủ động xây dựng phương án dự trữ, điều chỉnh cơ cấu hàng hóa phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng và phối hợp với các nhà cung cấp để duy trì nguồn hàng ổn định, kiểm soát chi phí đầu vào, hạn chế áp lực tăng giá bán trong dịp cuối năm”.

Thời điểm cuối năm thị trường có nhiều yếu tố tác động đến mặt bằng giá, nhất là khi nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và mua sắm tăng cao. Trong khi đó, giá nguyên vật liệu, nhiên liệu và chi phí vận chuyển cùng những thay đổi về cung - cầu trên thị trường có thể tác động đến giá bán hàng hóa, dịch vụ. Vì vậy, cần triển khai đồng bộ các giải pháp QL,ĐHG, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần duy trì ổn định mặt bằng giá.

Chủ động giải pháp kiểm soát giá

Trước yêu cầu kiểm soát lạm phát và ổn định mặt bằng giá, UBND tỉnh đã có văn bản triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, tại cuộc họp trực tuyến về kết quả công tác QL,ĐHG 8 tháng đầu năm và định hướng những tháng còn lại của năm 2026. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát tình hình kinh tế, thị trường trong nước và trên địa bàn; chú trọng giá các mặt hàng thiết yếu có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân và chỉ số giá tiêu dùng; kịp thời tham mưu giải pháp QL,ĐHG phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định về kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và chủ động rà soát cơ cấu chi phí để điều chỉnh giá bán phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đức - Phó Giám đốc Sở Tài chính cho biết, ngành Tài chính tiếp tục theo dõi sát tình hình giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu để kịp thời tham mưu UBND tỉnh các biện pháp bình ổn thị trường, tránh để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường. Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra việc kê khai giá của doanh nghiệp, các yếu tố hình thành giá và việc xác định giá bán đối với mặt hàng thiết yếu, mặt hàng bình ổn giá theo quy định.

Cùng với công tác quản lý giá, hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng biến động cung - cầu để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh đã ban hành kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả những tháng cuối năm 2026, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Theo đó, một trong những nội dung, lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát trọng tâm là việc chấp hành quy định về kê khai, đăng ký, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, nhất là đối với các mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá; kiểm tra hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa. Các dấu hiệu đầu cơ, găm hàng, tăng giá, ép giá; lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính.

Việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp điều hành, gắn với tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp sẽ hạn chế những tác động bất lợi từ biến động giá cả, góp phần ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.