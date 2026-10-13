Tăng cường quản lý dạy và học lái xe ô tô

Học viên trước khi vào kỳ thi lý thuyết sát hạch giấy phép lái xe đều được kiểm tra an ninh chặt chẽ.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 6 cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe ô tô. Những năm qua, để nâng cao công tác đào tạo, sát hạch lái xe, các cơ sở đào tạo đã tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên…, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Tại Trường Trung cấp Công nghệ Việt Nhật, phường An Tường, mỗi ngày có hàng trăm lượt học viên tham gia học lý thuyết và thực hành. Trên diện tích sân tập lái hơn 2 ha, 100% xe tập lái đều được gắn thiết bị giám sát hành trình và camera. Các phòng học lý thuyết đều được trang bị hệ thống máy tính hiện đại, camera giám sát, đầu tư đồng bộ mới. Đặc biệt, ngoài dạy đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành các kỹ năng lái xe trong sa hình, nhà trường luôn chú trọng đầu tư xe tập lái phù hợp với hạng giấy phép đào tạo, được lắp đặt thiết bị giám sát thời gian, quãng đường thực hành của học viên. Sân tập lái đáp ứng yêu cầu về diện tích, hệ thống biển báo hiệu và các bài tập theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Ông Bùi Đức Hùng, Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe, trường Trung cấp Công nghệ Việt Nhật cho biết: Hiện nay, 100% giáo viên của nhà trường đều có chứng chỉ Sư phạm và các chứng chỉ thực hành do Sở Xây dựng cấp. Tại các kỳ đào tạo cấp giấy chứng nhận giấy phép lái xe, nhà trường yêu cầu giáo viên cùng học viên làm đi làm lại từng tình huống, giám sát chặt chẽ giúp học viên nắm chắc kiến thức, hình thành phản xạ tự nhiên, có kỹ năng khi tham gia giao thông. Ngoài ra, nhà trường luôn chú trọng không chỉ học viên lái xe giỏi mà còn rèn luyện văn hóa giao thông, lấy chất lượng văn hóa giao thông làm tiêu chí hàng đầu.

Vừa trải qua kỳ thi sát hạch lớp đào tạo lái xe hạng B2, anh Nguyễn Văn Kiểm, tổ dân phố 8, phường Minh Xuân cho biết: Tham gia đào tạo, anh và các học viên cùng khóa nắm vững lý thuyết từ Luật Giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe, cấu tạo sửa chữa thông thường đến nghiệp vụ vận tải, đạo đức người lái xe. Trong thực hành, giáo viên hướng dẫn tỉ mỉ đảm bảo thời gian đi đường trường và các loại địa hình, địa vật. Bởi vậy, sau 3 tháng học anh rất tự tin bước vào kỳ thi sát hạch và thi đỗ ngay lần thi đầu.

Song song với đào tạo, công tác sát hạch lái xe tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại, chặt chẽ hơn và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ. Các kỳ thi được giám sát bằng hệ thống camera, thiết bị chấm điểm tự động, đảm bảo đánh giá đúng năng lực người dự thi, hạn chế tối đa tiêu cực. Phần thi lý thuyết được tổ chức công khai, chuẩn hóa theo bộ câu hỏi mới; phần thi sa hình và đường trường áp dụng thiết bị điện tử để ghi nhận chính xác thao tác và lỗi vi phạm. Việc công khai dữ liệu thi, kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thí sinh qua nhận diện khuôn mặt… giúp nâng cao tính minh bạch và tạo sự tin tưởng đối với người dân.

Thượng tá Nguyễn Thị Huệ, Đội trưởng Đội Sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, để công tác sát hạch bảo đảm chất lượng, toàn bộ quá trình thi được ghi hình tự động và lưu trữ tối thiểu 2 - 3 năm để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, giám sát và phân tích dữ liệu các kỳ sát hạch; bảo đảm sinh số giấy phép lái xe, ngay khi kỳ thi kết thúc, chỉ khoảng 2 giờ sau, người tham gia sát hạch đã có GPLX điện tử và đủ điều kiện sử dụng khi tham gia giao thông, thay vì phải thấp thỏm chờ đợi sau 3 ngày như trước.

Việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe giúp cho người lái xe sau khi tốt nghiệp có kỹ năng thực hành tốt, có tư cách đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật; đặc biệt là ý thức thực hiện văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh.