Tăng cường quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục tại cửa khẩu cảng Cẩm Phả

Cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho đại diện đại lý tàu. Ảnh: Dân Chủ

Siết chặt quản lý, chủ động đấu tranh

Địa bàn Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả quản lý có 4 khu vực chính, gồm cầu cảng Than Cửa Ông, bến cảng Xi măng Cẩm Phả, cầu cảng Km6 và các điểm neo đậu, chuyển tải khu vực Hòn Nét, Con Ong - Thẻ Vàng. Hệ thống cảng có khả năng tiếp nhận tàu hàng trọng tải khoảng 180.000 tấn. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, chuyển cảng đến, chuyển cảng đi cho hơn 1.200 lượt phương tiện, với khoảng 18.800 lượt thuyền viên, tăng 20-25% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng tàu, hàng hóa và thuyền viên tăng nhanh khiến yêu cầu quản lý, kiểm tra, giám sát tại cửa khẩu cảng ngày càng cao. Trên địa bàn có nhiều khu neo đậu, chuyển tải, các đối tượng có thể lợi dụng hoạt động vận tải, bốc dỡ hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và các mặt hàng không rõ nguồn gốc. Vì vậy, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả duy trì nghiêm chế độ trực, bố trí lực lượng, phương tiện, trang bị kỹ thuật nghiệp vụ tại các khu vực trọng điểm; quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào, lên xuống tàu; đồng thời rà soát, xác minh những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.

Điển hình, lúc 1 giờ 11 phút ngày 5/1, tại khu vực đầm tôm thuộc thôn Hội Phố, xã Đông Ngũ, tổ tuần tra, kiểm soát của đơn vị phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 14B-03958 do Hoàng Văn Bình (sinh năm 1991) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 75 bao tải chứa 300 bình khí nén. Lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số hàng. Bước đầu, Bình khai nhận được thuê vận chuyển số bình “khí cười” đến khu vực nút giao đường lên cao tốc Đầm Hà, với tiền công 3 triệu đồng.

Vụ việc trên cho thấy, hoạt động vi phạm có thể phát sinh không chỉ tại khu vực cầu cảng, tàu thuyền mà còn ở những tuyến, địa bàn phục vụ vận chuyển hàng hóa ra vào khu vực cửa khẩu cảng. Từ thực tế đó, đơn vị xác định phải chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra trên bộ, trên biển; kiểm soát các khu neo đậu và tuyến vận chuyển trọng điểm. Đồng thời đơn vị phối hợp với Hải quan, Cảng vụ hàng hải, Kiểm dịch y tế và các cơ quan liên quan trong trao đổi thông tin về tàu, thuyền viên, hàng hóa, phương tiện và thống nhất biện pháp xử lý các tình huống phát sinh. Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng Biên phòng và Hải quan tại cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã tổ chức 9 buổi tuần tra chung, với 72 lượt cán bộ tham gia. Qua trao đổi thông tin và phối hợp tuần tra, kiểm soát, các lực lượng có điều kiện rà soát sớm, tập trung kiểm tra những phương tiện, lô hàng có dấu hiệu nghi vấn, đồng thời giải quyết nhanh những trường hợp đủ điều kiện, bảo đảm yêu cầu quản lý và hoạt động bình thường tại cửa khẩu cảng.

Trung tá Nguyễn Văn Biên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả cho biết: “Đơn vị xác định phối hợp là khâu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ diễn biến địa bàn và hoạt động của các loại đối tượng, các lực lượng thường xuyên trao đổi về phương thức, thủ đoạn mới, thống nhất biện pháp, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát phù hợp; tập trung đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy trên tuyến biển”.

Thủ tục thông thoáng nhưng chặt chẽ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Quản lý chặt chẽ nhưng không để phát sinh thủ tục không cần thiết là yêu cầu được Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ quản lý xuất nhập cảnh, kiểm tra, giám sát biên phòng. Để đáp ứng yêu cầu đó, đơn vị chủ động dự báo lưu lượng tàu, thuyền viên ra vào cảng theo từng thời điểm, qua đó bố trí cán bộ, phương tiện, trang bị kỹ thuật phù hợp. Thông tin về tàu, thuyền viên, hành trình và hồ sơ liên quan được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh từ trước khi tàu đến thông qua hệ thống biên phòng điện tử và Cơ chế một cửa quốc gia. Những nội dung cần làm rõ được trao đổi sớm với doanh nghiệp, đại lý tàu và các lực lượng chuyên ngành, hạn chế tình trạng phát sinh vướng mắc khi tàu đã vào cảng.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả kiểm tra giấy tờ của thuyền viên trên tàu hàng nước ngoài hoạt động tại khu vực cửa khẩu cảng. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trong quy trình này, thủ tục biên phòng điện tử giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhưng vẫn bảo đảm các bước kiểm tra, xác minh theo quy định. Đại lý, doanh nghiệp khai báo thông tin trên hệ thống; cán bộ Biên phòng tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và xác nhận phê duyệt trên hệ thống. Khi đủ điều kiện, tàu sau khi neo đậu an toàn có thể triển khai hoạt động làm hàng. Đối với tàu xuất cảnh, nếu hồ sơ, thuyền viên và các nội dung liên quan không thay đổi, thủ tục được xử lý trên hệ thống để phương tiện rời cảng kịp thời, sau khi hoàn tất bốc dỡ hàng hóa.

Ông Đỗ Tuấn Anh, Đại lý Hàng hải Nhật Thăng, người thường xuyên thực hiện thủ tục tại cửa khẩu cảng Cẩm Phả đánh giá, việc áp dụng thủ tục biên phòng điện tử giúp xử lý hồ sơ nhanh gọn, linh hoạt, tiết kiệm đáng kể thời gian cho doanh nghiệp. Khi có vướng mắc, cán bộ trực ban hướng dẫn kịp thời qua điện thoại hoặc hệ thống, giúp đại lý, chủ tàu chủ động kế hoạch cập cảng, làm hàng và rời cảng.

Tuy nhiên, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục không đồng nghĩa với giảm yêu cầu kiểm soát. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả vẫn duy trì các biện pháp kiểm tra, kiểm soát và giám sát biên phòng theo quy định. Thông tin về tàu, thuyền viên, hành trình và hồ sơ hàng hóa được tiếp nhận, đối chiếu từ sớm để sàng lọc, xác định những trường hợp cần kiểm tra kỹ hơn. Tại khu vực tàu neo đậu, lực lượng Biên phòng thường xuyên giám sát hoạt động lên xuống tàu, bảo đảm các quy định về xuất nhập cảnh, an ninh, trật tự được chấp hành nghiêm túc. Cùng với việc ứng dụng thủ tục điện tử, sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên ngành tiếp tục được duy trì trong quá trình quản lý tàu, hàng hóa và thuyền viên. Việc trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh giúp các lực lượng thống nhất cách giải quyết, hạn chế thời gian tàu phải neo đậu chờ thủ tục, qua đó giảm chi phí cho doanh nghiệp và phương tiện.

Trong điều kiện hoạt động giao thương qua cửa khẩu cảng Cẩm Phả ngày càng tăng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả tiếp tục tập trung quản lý chặt người, phương tiện, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; đồng thời rà soát, cải cách quy trình giải quyết thủ tục theo hướng nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.