Tăng cường quản lý đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp

Theo Quyết định số 5038/QĐ-UBND, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức việc quản lý, sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 2/11/2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng làm Trưởng ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu UBND thành phố tổ chức rà soát ranh giới, diện tích, nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp theo Điều 181 Luật Đất đai và Điều 67 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Nội dung rà soát tập trung phân loại diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích, sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng; đất giao khoán, nhận khoán, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết; diện tích bị lấn chiếm, đang có tranh chấp. Trên cơ sở đó, xác định diện tích dự kiến tiếp tục giao cho doanh nghiệp quản lý, sử dụng và phần diện tích cần bàn giao về địa phương.

Ban Chỉ đạo đồng thời yêu cầu các công ty nông, lâm nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng đất; phối hợp cơ quan chuyên môn thực hiện đo đạc, lập hồ sơ ranh giới khi cần thiết và xây dựng phương án sử dụng đất theo quy định.

Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp rà soát, cho ý kiến đối với phương án sử dụng đất; kịp thời kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.