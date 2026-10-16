Tăng cường quản lý đất đai, hạ tầng, bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp

UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương triển khai công tác giao đất, cho thuê đất; đồng thời thống nhất một chủ thể quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Chủ thể này là nhà đầu tư hạ tầng hoặc đơn vị sự nghiệp công lập trong trường hợp không thu hút được nhà đầu tư.

Việc tiếp nhận dự án đầu tư mới hoặc mở rộng cơ sở đang hoạt động phải căn cứ vào hồ sơ môi trường của cụm công nghiệp. Những cụm công nghiệp chưa được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép hoặc đăng ký môi trường chỉ được tiếp nhận dự án sau khi hoàn tất các thủ tục này.

Về đất đai, UBND thành phố cho nhà đầu tư thuê đất xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng theo quy định. Nếu không có nhà đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, được miễn toàn bộ tiền thuê đất và cho thuê lại đất.

Với các cụm công nghiệp thành lập hợp pháp trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, việc cho thuê đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Trong công tác chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND thành phố giao Sở Tài chính rà soát hồ sơ, yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện nội dung thu gom, xử lý nước thải hoặc lấy ý kiến cơ quan môi trường trước khi tham mưu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp thẩm định, nêu rõ quan điểm tiếp nhận dự án và kiểm tra việc tuân thủ quy định bảo vệ môi trường. Sở Công Thương chịu trách nhiệm phối hợp quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng kỹ thuật.