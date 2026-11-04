Tăng cường quản lý cơ sở vật chất trường học, rà soát kinh phí giáo dục

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế được ghi nhận qua kiểm tra; ưu tiên xử lý các hạng mục liên quan đến an toàn trường học, phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện, nước, công trình vệ sinh, thoát nước và các công trình xuống cấp, bảo đảm an toàn và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động giáo dục.

Rà soát nhu cầu sửa chữa, cải tạo, đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học; chủ động cân đối, bố trí kinh phí theo phân cấp ngân sách và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Rà soát việc giao dự toán ngân sách năm 2026 cho các cơ sở giáo dục, nhất là kinh phí phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập; kinh phí mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, thiết bị và bảo đảm vệ sinh trường lớp; bảo đảm việc phân bổ, sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức do cấp có thẩm quyền quy định.

Trường hợp phát sinh khó khăn, thiếu kinh phí, tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý theo thẩm quyền, phù hợp với phân cấp ngân sách và khả năng cân đối của ngân sách thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; theo dõi, tổng hợp kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế sau kiểm tra; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.