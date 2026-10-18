Tăng cường quản lý chất lượng nông sản, thực phẩm những tháng cuối năm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn số 5213/UBND-NNMT chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản.

Theo nội dung Công văn, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm trong công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện.

UBND các xã, phường tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản trên địa bàn theo phân công, phân cấp. Xác định rõ đầu mối, trách nhiệm của cán bộ phụ trách và bố trí nguồn lực thực hiện. Rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở thuộc phạm vi quản lý.

Đoàn kiếm tra lấy mẫu tại chợ đầu mối. Ảnh: HNM

Về truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện các nhiệm vụ truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành.

Tiếp tục duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống HanoiCheck; chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu về cơ sở sản xuất, kinh doanh và sản phẩm, phục vụ quản lý, kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc. Hoàn thiện hồ sơ đề xuất nâng cấp phần mềm, báo cáo UBND thành phố xem xét.

Cùng với tiếp tục triển khai kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với hệ thống chung của thành phố và HanoiCheck, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tránh trùng lặp và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

UBND các xã, phường phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, cập nhật thông tin các cơ sở sản xuất, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lưu giữ hồ sơ, cập nhật và cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn nguyên liệu, quá trình sản xuất, chế biến, cơ sở cung cấp và nơi tiếp nhận sản phẩm để phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trước nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao vào những tháng cuối năm, Hà Nội đang tăng cường giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thủy sản, tập trung vào những địa bàn, cơ sở và nhóm sản phẩm có nguy cơ cao. Từ lấy mẫu, phân tích đến cảnh báo, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu khắc phục, công tác kiểm soát đang từng bước chuyển từ xử lý ở khâu cuối sang chủ động phòng ngừa nguy cơ trong cả chuỗi.

Theo đó, đầu tháng 10, Sở đã lấy 136 mẫu để giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố. Lũy kế từ đầu năm đến nay, Sở đã lấy 704 mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản đã được lấy để giám sát. Trong số này, 247 mẫu đã có kết quả phân tích, gồm 238 mẫu đạt yêu cầu và 9 mẫu không đạt. Công tác giám sát cũng được triển khai đối với nhóm sản phẩm OCOP.

Trong tuần qua, 4 mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản được chứng nhận OCOP được lấy tại 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã Nam Phù. Lũy kế, ngành đã lấy 66 mẫu tại 11 cơ sở thuộc 5 xã; 10 mẫu có kết quả đạt yêu cầu, 56 mẫu đang chờ phân tích.

Tại các chợ đầu mối, nơi tập trung lượng lớn thực phẩm từ nhiều địa phương đưa về tiêu thụ, việc lấy mẫu được tăng cường. Riêng trong tuần, ngành đã lấy 42 mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại chợ Long Biên. Lũy kế, 162 mẫu đã được lấy tại các chợ đầu mối và chợ có tính chất đầu mối trên địa bàn thành phố. Đến nay, 26 mẫu có kết quả đạt yêu cầu, 136 mẫu đang chờ phân tích.