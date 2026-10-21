Tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản

Cán bộ Kiểm lâm khu vực II kiểm tra hoạt động chế biến gỗ tại Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất Tú Anh, thôn Tứ Quận, xã Yên Sơn.

Siết chặt quản lý nguồn gốc lâm sản

Đồng chí Đào Duy Tuấn, Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang cho biết: Hiện toàn tỉnh có 583 cơ sở chế biến lâm sản, trong đó 409 cơ sở là doanh nghiệp, hợp tác xã; 174 cơ sở là hộ kinh doanh. Do vậy yêu cầu đặt ra không chỉ là kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn phải hướng dẫn các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ thực hiện đúng quy định pháp luật, chủ động hoàn thiện hồ sơ, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu.

Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động của các cơ sở; kiểm tra việc chấp hành các quy định về nguồn gốc lâm sản, hồ sơ, chứng từ, điều kiện hoạt động và các nghĩa vụ liên quan theo quy định pháp luật. Trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu được đưa vào chế biến, kinh doanh; đối chiếu hồ sơ với thực tế nhập, xuất, tồn kho khi cần thiết; kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong quá trình thu mua, vận chuyển và tiêu thụ lâm sản. Đối với các cơ sở có quy mô lớn, hoạt động thu mua thường xuyên hoặc nằm trong khu vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm, công tác kiểm tra được chú trọng hơn, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự và quy định pháp luật.

Phát huy hiệu quả nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp

Để hài hòa giữa quản lý và phát triển, lực lượng kiểm lâm tỉnh thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc chế biến lâm sản trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh gỗ theo hướng công khai, minh bạch, tránh gây phiền hà cho những cơ sở chấp hành tốt quy định. Kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định; đối với những vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, khuyến khích các cơ sở đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đồng chí Vương Văn Ninh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực II cho biết: Trên địa bàn hiện có 105 cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản đang hoạt động. Vì vậy việc cung ứng nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu chế biến của các cơ sở là rất lớn. Nguồn gỗ nguyên liệu chủ yếu được cung ứng từ các hộ gia đình, cá nhân trồng rừng, từng bước hình thành mối liên kết giữa người trồng rừng với các cơ sở chế biến.

Anh Trần Trọng Giáp, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh và sản xuất Tú Anh, thôn Tứ Quận, xã Yên Sơn cho biết: Công ty luôn xác định lựa chọn nguồn cung nguyên liệu có hồ sơ hợp pháp, kiểm tra thông tin lâm sản khi tiếp nhận, thực hiện đầy đủ việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và quản lý hàng hóa trong quá trình nhập, xuất, tồn kho. Cũng chính điều này đã giúp công ty hạn chế rủi ro pháp lý, nâng cao uy tín, tạo thuận lợi khi tiêu thụ sản phẩm.

Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản nhằm ngăn chặn vi phạm, xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh minh bạch, bảo đảm quyền lợi của những đơn vị làm ăn chân chính. Khi nguồn nguyên liệu được kiểm soát, hoạt động chế biến tuân thủ pháp luật và trách nhiệm bảo vệ rừng trở thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức, cá nhân, giá trị kinh tế từ rừng được phát huy hiệu quả hơn. Đó là nền tảng để Tuyên Quang phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững gắn lợi ích kinh tế với bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường sinh thái.