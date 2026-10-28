Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng giáp ranh

Cán bộ kiểm lâm tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng đến người dân.

Hạt Kiểm lâm số 15 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên) hiện được giao quản lý hơn 24.000ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có nhiều diện tích tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn. Với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, việc kiểm soát, bảo vệ rừng đòi hỏi lực lượng kiểm lâm phải thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, tập trung kiểm tra tại những khu vực trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của người dân trong phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi khai thác lâm sản trái phép, lấn chiếm đất rừng và những nguy cơ ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

Ông Triệu Văn Lương, người dân xóm Cao Biền, xã Võ Nhai, cho biết: Mỗi tháng, bà con trong xóm đều phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức tuần rừng 4 lần. Cùng với công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng, việc được nhận tiền giao khoán, bảo vệ rừng đã góp phần nâng cao hơn ý thức của người dân trong bảo vệ rừng ngay tại cơ sở.

Từ thực tiễn địa bàn cho thấy, người dân không chỉ trực tiếp tham gia bảo vệ rừng mà còn là lực lượng hỗ trợ quan trọng, giúp kiểm lâm kịp thời nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở. Những thông tin được phát hiện, phản ánh từ cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế nguy cơ xảy ra các hành vi xâm hại rừng.

Cùng với đó, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng, chủ động phòng ngừa cháy rừng, ngăn chặn khai thác lâm sản trái phép.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thần Sa, chia sẻ: Xã thường xuyên phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuyên truyền đến người dân về công tác bảo vệ rừng, nhất là khu vực giáp ranh. Từ đó, ý thức bảo vệ rừng của bà con đã được nâng lên rõ rệt.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm số 15 kiểm tra tại khu vực rừng giáp ranh.

Đối với khu vực rừng giáp ranh, yêu cầu phối hợp giữa các địa phương, lực lượng chức năng càng trở nên cấp thiết. Đặc thù rừng liền vùng, liền khoảnh trong khi địa giới hành chính phân chia thành các địa bàn quản lý riêng khiến việc kiểm soát cần có sự thống nhất, đồng bộ. Nếu thiếu sự trao đổi thông tin và phối hợp kịp thời, các khu vực giáp ranh có thể trở thành địa bàn khó kiểm soát, tạo điều kiện cho những hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp phát sinh.

Nhằm khắc phục những khó khăn này, lực lượng kiểm lâm hai tỉnh Thái Nguyên - Lạng Sơn đã ký quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đây là cơ sở để các đơn vị tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức tuần tra liên địa bàn, kiểm tra những khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm; đồng thời chủ động xử lý các vụ việc phát sinh, không để khoảng trống trong công tác quản lý, bảo vệ rừng do ranh giới hành chính.

Ông Nguyễn Đức Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm số 15, cho biết: Lực lượng kiểm lâm không chỉ thực hiện chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị kiểm lâm giáp ranh tổ chức rà soát hiện trạng, xác định mốc giới, kiểm đếm diện tích và tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đúng quy định của pháp luật. Sự phối hợp này đã góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tranh chấp, giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bảo vệ rừng khu vực giáp ranh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân. Từ việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động chia sẻ thông tin đến đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, các giải pháp đang từng bước phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, cùng tinh thần trách nhiệm của người dân, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, giữ vững an ninh rừng và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.