Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé phối hợp với Tổ bảo vệ rừng bản Đoàn Kết tổ chức tuần tra, kiểm soát diện tích rừng được giao khoán cho cộng đồng bảo vệ.

Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ giải pháp quản lý, bảo vệ rừng, trong đó chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tổ chức 689 lượt tuyên truyền với 41.995 lượt người tham gia; vận động 34.563 lượt người ký cam kết bảo vệ rừng. Hệ thống loa truyền thanh thực hiện 966 lượt phát tuyên truyền với tổng thời lượng 823 giờ. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và tăng cường hiệu quả bảo vệ rừng.

Song song với tuyên truyền, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát rừng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng đã tổ chức 3.751 lượt tuần tra với 18.260 lượt người tham gia. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng kiểm lâm phát hiện 322 vụ vi phạm; trong đó, 269 vụ phá rừng trái pháp luật. Các vụ việc được phát hiện đều đã xử lý theo quy định.

Cùng với đó, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được quan tâm, triển khai có hiệu quả. Từ ngày 1/1 đến 15/9/2026, hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm ghi nhận 4.625 điểm cháy. Qua kiểm tra, xác minh, có 49 điểm cháy ảnh hưởng đến 108,27ha rừng tự nhiên, làm suy giảm chất lượng rừng; 14 điểm cháy gây thiệt hại 17,16ha. Lực lượng chức năng đã huy động trên 3.456 lượt người tham gia chữa cháy rừng.

Bà Lò Thị Thi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: “Thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng đã được triển khai đồng bộ, gắn trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm với chính quyền địa phương, chủ rừng và cộng đồng dân cư. Trọng tâm là tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chủ động tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng”.

Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé có diện tích hơn 46.000ha, trải dài dọc tuyến biên giới thuộc địa bàn các xã Sín Thầu, Mường Nhé và Nậm Kè. Không chỉ diện tích rừng rộng lớn, đây là khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao, ghi nhận trên 1.000 loài thực vật bậc cao và gần 460 loài động vật; trong đó, nhiều loài đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm.

Để bảo vệ diện tích rừng và tài nguyên đa dạng sinh học, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra, chốt chặn tại những khu vực trọng điểm. Hoạt động được duy trì kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi khai thác rừng trái pháp luật, săn bắt động vật hoang dã và những hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé tổ chức 1.390 lượt tuần tra, kiểm tra, chốt chặn, với 10.552 lượt người tham gia. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 vụ vi phạm, gồm các hành vi khai thác rừng trái pháp luật, vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản, bảo vệ động vật rừng và phát hiện, tháo gỡ 22 bẫy thú và công cụ có nguy cơ xâm hại tài nguyên rừng. Đơn vị đã phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Ông Diệp Văn Chính, Giám đốc Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé cho biết: “Các tổ công tác thường xuyên phối hợp với lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng là các tổ chức, cộng đồng dân cư để tuần tra, kiểm tra, tập trung vào những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong 9 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 684 lượt tuần tra sử dụng công cụ quản lý dữ liệu và báo cáo tuần tra SMART, góp phần hỗ trợ theo dõi địa bàn, tổng hợp thông tin và phục vụ công tác quản lý”.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu dự trữ thiên nhiên Mường Nhé nhận được sự đồng thuận và tham gia nhiệt tình của người dân và cộng đồng dân cư thuộc các xã vùng đệm. Anh Sừng Xạ Lòng, bản Đoàn Kết, xã Mường Nhé cho biết: “Tổ bảo vệ rừng của bản duy trì hoạt động tuần tra hàng tuần, hàng tháng nhằm ngăn chặn hành vi phá rừng, bảo vệ các loài động vật quý hiếm sinh sống trong rừng. Nhờ bảo vệ tốt, rừng cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất và tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”.

Năm 2026, tỉnh Điện Biên phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 46%. Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ lâm nghiệp, đẩy mạnh trồng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh rừng; tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được chủ động triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ cháy rừng.

Để đạt mục tiêu đề ra, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, phục hồi rừng. Đây là nền tảng để Điện Biên nâng cao độ che phủ, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái và hướng tới phát triển bền vững.