Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn giao thông cho du khách nước ngoài

Cảnh sát giao thông tăng cường hướng dẫn trực tiếp cho du khách nước ngoài sử dụng mô tô, xe máy tham quan, du lịch. Ảnh: LÊ GIANG

Hiện nay, Công an thành phố Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe.

Lấy phòng ngừa làm trọng tâm

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người nước ngoài, làm 3 người chết, 9 người bị thương. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT đã xử lý 29 trường hợp vi phạm, phạt tiền tổng cộng 171,6 triệu đồng.

Dự báo lượng khách du lịch nước ngoài đến Đà Nẵng tiếp tục gia tăng, Công an thành phố xác định việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) phải được triển khai chủ động, đồng bộ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch, vừa bảo đảm mọi người tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam đều chấp hành nghiêm pháp luật.

Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng CSGT Công an thành phố cho biết, lực lượng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đa ngôn ngữ thông qua sân bay, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, nền tảng số và mạng xã hội, giúp du khách tiếp cận những quy định cơ bản về TTATGT ngay khi đến thành phố.

Trạm CSGT Hòa Nhơn tăng cường hướng dẫn trực tiếp cho du khách nước ngoài sử dụng mô tô, xe máy tham quan, du lịch trên các tuyến đường miền núi. Ảnh: LÊ GIANG

Nội dung tập trung vào điều kiện điều khiển phương tiện, quy định về giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm, tốc độ, làn đường và các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, Công an thành phố phối hợp Công an cấp xã tăng cường quản lý các cơ sở lưu trú, dịch vụ cho thuê mô tô, xe máy; yêu cầu kiểm tra điều kiện người thuê, không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe phù hợp hoặc không đủ điều kiện theo quy định. Phương tiện cho thuê phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và đầy đủ giấy tờ.

Đồng thời, lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực du lịch, nơi tập trung đông du khách; xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, phần đường, làn đường, quy định tránh vượt, đội mũ bảo hiểm và điều kiện điều khiển phương tiện nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Trực tiếp hướng dẫn trên những cung đường du lịch

Cụ thể hóa các giải pháp trên, Trạm CSGT Hòa Nhơn (Phòng CSGT Công an thành phố) tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn du khách nước ngoài sử dụng mô tô, xe máy khi tham quan trên các tuyến đường miền núi; đồng thời vận động các cơ sở lưu trú, dịch vụ cho thuê xe chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông. Hoạt động tập trung tại các tuyến Bà Nà - Suối Mơ, quốc lộ 14G, nơi có địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông quyết tâm xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, kỷ cương. Ảnh: LÊ GIANG

Lực lượng CSGT trực tiếp hướng dẫn du khách về điều kiện sử dụng giấy phép lái xe quốc tế hợp lệ tại Việt Nam; nhắc nhở đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đi đúng làn đường, làm chủ tốc độ khi lên, xuống dốc và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

Đại úy Trần Khánh An, cán bộ Phòng CSGT Công an thành phố cho biết: “Qua thực tế công tác, chúng tôi nhận thấy một số du khách nước ngoài chưa nắm đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện điều khiển mô tô, xe máy, cũng như chưa quen với đặc điểm giao thông và địa hình tại địa phương. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn chú trọng hướng dẫn trực tiếp, giải thích cụ thể, dễ hiểu để du khách nhận thức được những nguy cơ và chủ động phòng tránh. Đặc biệt, trên các tuyến đường đèo dốc, việc làm chủ tốc độ, sử dụng phương tiện bảo đảm an toàn kỹ thuật và chấp hành nghiêm quy tắc giao thông có ý nghĩa rất quan trọng”.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm vi phạm, không có ngoại lệ (ảnh minh họa).

Khi được lực lượng CSGT trực tiếp tuyên truyền, du khách Francois Marie (sinh năm 1960, quốc tịch Pháp) chia sẻ: “Tôi đã từng đi đến khá nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên đây là lần đầu tiên được lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn tận tình, chu đáo đến thế. Cảnh sát giao thông Đà Nẵng thật tuyệt vời. Nhờ các anh chị trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn những quy định cần thiết khi tham gia giao thông mà tôi cảm thấy tự tin hơn trong quá trình di chuyển. Xin gửi lời cảm ơn và chúc các anh chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Song song với công tác tuyên truyền cho du khách, Trạm CSGT Hòa Nhơn cũng trực tiếp làm việc với các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ cho thuê xe, vận động ký cam kết không cho thuê, giao phương tiện cho người nước ngoài không có giấy phép lái xe hợp lệ hoặc không đáp ứng đầy đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Các cơ sở được khuyến cáo kiểm tra kỹ hệ thống phanh, lốp xe trước khi bàn giao; chủ động cảnh báo cho du khách về địa hình đèo dốc, những đoạn cua gấp và nguy cơ trơn trượt khi thời tiết bất lợi.

Theo khoản 10 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, chủ xe mô tô, xe gắn máy giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông có thể bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 16 đến 20 triệu đồng đối với tổ chức.