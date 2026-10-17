Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Lebanon

Đại sứ Nguyễn Nam Dương trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Lebanon Joseph Aoun. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Đại sứ Việt Nam trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng thống Cộng hòa Lebanon

Ngày 15/10, tại Dinh Tổng thống Baabda ở thủ đô Beirut, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon Nguyễn Nam Dương đã trình Thư Ủy nhiệm lên Tổng thống Joseph Aoun, chính thức đảm nhiệm cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền không thường trú của Việt Nam tại Cộng hòa Lebanon.

Tại buổi lễ, Tổng thống Joseph Aoun chúc mừng Đại sứ Nguyễn Nam Dương nhận nhiệm vụ tại Lebanon; đồng thời khẳng định nhân dân Lebanon luôn dành tình cảm quý mến đối với đất nước, con người Việt Nam và trân trọng lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Tổng thống Joseph Aoun bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, công cuộc Đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam; đánh giá cao những định hướng, chiến lược phát triển mới đang tạo nên diện mạo và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Tổng thống Joseph Aoun mong sớm có dịp thăm Việt Nam, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng Lebanon tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ Nguyễn Nam Dương hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác.

Trước lễ trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Nguyễn Nam Dương cũng đã trao bản sao Thư ủy nhiệm cho Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Lebanon, Đại sứ Abdelsattar Issa.

Tổng thống Cộng hòa Lebanon Joseph Aoun tiếp Đại sứ Nguyễn Nam Dương sau Lễ trình Thư Ủy nhiệm. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Lebanon

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lebanon, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đã có nhiều hoạt động tiếp xúc, làm việc với các cơ quan chức năng, tổ chức xúc tiến thương mại và tổ chức văn hóa-thể thao sở tại nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực.

Tại cuộc gặp Đại sứ Aline Younes, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề quốc tế, Bộ Ngoại giao và Kiều dân Lebanon, hai Đại sứ nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp cụ thể nhằm góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Lebanon phát triển thực chất, trong đó chú trọng thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đẩy mạnh hợp tác Nam-Nam, qua đó tạo thêm động lực phát triển quan hệ song phương.

Đặc biệt, ngày 16/10, Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Phó Chủ tịch Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Tripoli và Bắc Lebanon Ibrahim Faz đã đồng chủ trì “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Lebanon”, với sự tham dự của đại diện hơn 50 doanh nghiệp Lebanon.

Tại Diễn đàn, hai bên đã giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh, tình hình quan hệ thương mại Việt Nam-Lebanon thời gian qua, đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp Lebanon quan tâm, đặc biệt là các cơ hội tiếp cận thị trường, đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương khẳng định, Việt Nam coi trọng việc mở rộng và phát triển quan hệ thương mại với các thị trường mới, trong đó có Lebanon tại khu vực Trung Đông-châu Phi, xem đây là một trong những động lực góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương đồng chủ trì “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Lebanon”, với sự tham dự của đại diện hơn 50 doanh nghiệp Lebanon. (Ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Tại cuộc gặp Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Lebanon Baha Al-Zaghir, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đánh giá cao sự phát triển và những hoạt động tích cực của phong trào Vovinam tại Lebanon, coi đây là một minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam tại quốc gia Trung Đông này.

Theo Đại sứ Nguyễn Nam Dương, sự hiện diện của Vovinam - môn võ thuật truyền thống của Việt Nam - cùng các hoạt động của Liên đoàn Vovinam Lebanon không chỉ góp phần quảng bá những giá trị văn hóa, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam mà còn trở thành cầu nối gắn kết nhân dân hai nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Lebanon.

Thông qua các cuộc tiếp xúc và hoạt động đối ngoại trong chuyến công tác, Đại sứ quán Việt Nam đã tăng cường kết nối với các cơ quan chức năng, tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa-thể thao và cộng đồng doanh nghiệp Lebanon, qua đó mở rộng cơ hội hợp tác, tạo thêm động lực đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lebanon phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.