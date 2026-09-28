Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội với Ankara và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)

Chuyến công tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội với Ankara và Istanbul; tìm hiểu kinh nghiệm của phía bạn về phát triển đô thị thông minh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo tồn di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Thị Thanh Mai và Phó Thị trưởng Thủ đô Ankara Faruk Köylüoğlu trao quà lưu niệm. Ảnh: HĐND

Chia sẻ về mô hình quản trị đô thị giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Ankara

Chiều 23-9, Đoàn chào xã giao ông Faruk Köylüoğlu, Phó Thị trưởng Thủ đô Ankara; cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà. Phó Thị trưởng Thủ đô Ankara vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước; cho rằng hai Thủ đô có nhiều điểm tương đồng để hợp tác về quản trị đô thị, chuyển đổi số, chính sách an sinh; đề xuất tổ chức “Ngày Hà Nội tại Ankara” và “Ngày Ankara tại Hà Nội” gắn với giao lưu văn hóa, thương mại, ẩm thực.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chính quyền Thủ đô Ankara; khẳng định trên nền tảng quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1978 và Thỏa thuận hợp tác giữa HĐND thành phố Hà Nội với chính quyền Thủ đô Ankara ký tháng 9-2011, trong giai đoạn tới Hà Nội và Ankara sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa.

Thành phố đang triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; những kinh nghiệm phát triển đô thị thông minh, quản trị đô thị hiện đại, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo… của Ankara sẽ là những bài học tốt của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới và đề nghị chính quyền Ankara khuyến khích các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ nghiên cứu đầu tư các dự án phát triển đô thị, hạ tầng, công nghiệp công nghệ cao; đồng thời tăng cường trao đổi đoàn giữa Hội đồng và Chính quyền hai Thủ đô; đẩy mạnh giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch gắn với bảo tồn di sản.

Đoàn làm việc chuyên đề với cơ quan chuyên môn Chính quyền thành phố Ankara. Ảnh: HĐND

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ (1978-2028), Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai thống nhất với ý tưởng đề nghị nghiên cứu, tổ chức “Ngày Hà Nội tại Ankara” và “Ngày Ankara tại Hà Nội”; đồng thời thông tin về các đề xuất của Thị trưởng Ankara gửi Chủ tịch UBND Thành phố đầu năm 2026: việc đặt tên đường Hà Nội tại Ankara và đường Ankara tại Hà Nội đã được giao các sở, ngành nghiên cứu, tham vấn cơ quan liên quan; việc đặt tượng Lãnh tụ Mustafa Kemal Atatürk tại Hà Nội và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ankara đang được nghiên cứu, phối hợp với Bộ Ngoại giao để báo cáo cấp có thẩm quyền. Trưởng đoàn mời lãnh đạo Chính quyền Thủ đô Ankara sớm thăm Hà Nội để rà soát kết quả hợp tác và trao đổi nội dung giai đoạn tiếp theo.

* Cùng ngày, Đoàn đã làm việc, trao đổi chuyên đề với các cơ quan chuyên môn của Chính quyền Thủ đô Ankara do ông Ramazan Kabasakal, Trưởng ban Quan hệ Đối ngoại chủ trì, về tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị và chuyển đổi số, dịch vụ công số.

Đại diện Ankara chia sẻ, trao đổi với đoàn về các nội dung chuyên sâu: Mô hình chính quyền đô thị của Ankara; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào các dịch vụ phục vụ người dân, trong đó kinh nghiệm xây dựng, vận hành các nền tảng ứng dụng dịch vụ công dân; phương thức kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan hành chính song song với các giải pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dân; việc huy động sự tham gia, đóng góp ý kiến phản biện chính sách từ cộng đồng người dân và giới trí thức.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chia sẻ về thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại Hà Nội, trong đó có nhiều nội dung tương đồng với chính quyền Ankara đang triển khai.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội làm việc, khảo sát thực tế tại Khu công nghệ OSTİM Technopark (Ankara). Ảnh: HĐND

Sáng 24-9, Đoàn làm việc, khảo sát thực tế tại Khu công nghệ OSTİM Technopark (Ankara), do bà Derya Çağlar, Tổng Giám đốc tiếp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai cho biết, Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và các khu công nghệ cao khác, đây là một trong những nội dung quan trọng thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; mong muốn học hỏi kinh nghiệm về mô hình quản trị theo cơ chế liên kết “Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp”, cơ chế tài chính duy trì các trung tâm ươm tạo, chính sách thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao; đề nghị OSTİM Technopark cùng doanh nghiệp thành viên nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ, lập cơ sở sản xuất, trung tâm thử nghiệm tại Hà Nội và hợp tác với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Bà Derya Çağlar cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ hiện có 114 khu công nghệ cao hoạt động theo luật chuyên ngành. OSTİM Technopark thành lập năm 2015, vận hành từ năm 2018, là công ty hoạt động theo Luật Thương mại, không sử dụng vốn nhà nước, hiện có 74 doanh nghiệp, khoảng 1.500 lao động, doanh thu xuất khẩu khoảng 56 triệu USD và khoảng 90 doanh nghiệp đang được ươm tạo, với Trung tâm tăng tốc khởi nghiệp INNO:14, dịch vụ cố vấn INNOMentor và mạng lưới đầu tư OSTİM INP hoạt động rất hiệu quả.

Phía bạn chia sẻ nhiều chính sách để phát triển khu công nghệ cao như: các doanh nghiệp đặt tại khu công nghệ cao được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế; các khu công nghệ cao được hưởng nguồn tài chính từ thu thuế của các doanh nghiệp để tái đầu tư; chính sách về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp...

Tại cuộc làm việc, Trưởng đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã mời lãnh đạo OSTİM Technopark thăm, làm việc với Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội; tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các khu công nghệ cao khác của Hà Nội.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tại cuộc làm việc song phương với Chính quyền thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: HĐND

Mở rộng hợp tác với Istanbul về quản trị đô thị, di sản và du lịch

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều 25-9, tại Istanbul, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc song phương với Chính quyền thành phố Istanbul.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Istanbul Cengiz Karabulut nhấn mạnh hai thành phố có nhiều điểm tương đồng về quy mô và vai trò đô thị; Istanbul tập trung trọng tâm vào phát triển con người và nguồn nhân lực, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi đoàn các cấp để từng bước xây dựng, thắt chặt quan hệ hữu nghị song phương.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Istanbul song vẫn gìn giữ được các giá trị di sản; đề xuất hợp tác trên ba nhóm lĩnh vực: Bảo tồn di sản và du lịch (chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn, khai thác di sản được UNESCO công nhận gắn với du lịch bền vững; đề nghị Istanbul tham gia Festival Thăng Long - Hà Nội, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội; doanh nghiệp Hà Nội tham gia Triển lãm du lịch quốc tế Istanbul); quản trị đô thị (hạ tầng, đô thị thông minh, giao thông thông minh); kinh tế - thương mại - khoa học công nghệ (kết nối doanh nghiệp chế tạo, sản phẩm làng nghề và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo). Đường bay thẳng Istanbul - Hà Nội và thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam là điều kiện thuận lợi để mở rộng thương mại hai chiều. Trưởng đoàn mời lãnh đạo, doanh nghiệp Istanbul thăm Hà Nội, tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Phía Istanbul bày tỏ quan tâm đến các dự án quy hoạch đô thị lớn của Hà Nội, vấn đề xử lý hạ tầng cũ và ứng phó thiên tai của Thủ đô Hà Nội; sẵn sàng chia sẻ với Hà Nội các kinh nghiệm về quản trị đô thị, giao thông, môi trường, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch. Hai bên thống nhất thúc đẩy trao đổi đoàn để xác định nội dung hợp tác cụ thể.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với Chính quyền thành phố Istanbul. Ảnh: HĐND

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo hai bên thống nhất về một số định hướng hợp tác trọng tâm về quản trị đô thị, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững, quản lý giao thông thông minh, chuyển đổi số; về bảo tồn di sản và phát triển du lịch văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch, trùng tu các khu di sản được UNESCO công nhận gắn với du lịch bền vững; về kinh tế - thương mại - khoa học công nghệ, kết nối doanh nghiệp hai thành phố trong các lĩnh vực dệt may, công nghiệp chế tạo, dịch vụ, và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các trung tâm ươm tạo khởi nghiệp của Istanbul với Hà Nội.

* Đoàn thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trưởng đoàn cảm ơn Đại sứ quán đã hỗ trợ chương trình của Đoàn; đề nghị tiếp tục kết nối doanh nghiệp Hà Nội với đối tác Thổ Nhĩ Kỳ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, đoàn văn hóa - nghệ thuật Hà Nội tham gia sự kiện tại sở tại và làm cầu nối giữa Hà Nội với Ankara, Istanbul. Các định hướng cụ thể, gồm: phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, trong đó có “Ngày Hà Nội tại Ankara”; kết nối Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với OSTİM Technopark; hợp tác về công nghệ đường sắt đô thị; hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Đại học Ankara; đưa sản phẩm OCOP vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ Đặng Thị Thu Hà cho biết quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, hai bên đang thúc đẩy nâng cấp khuôn khổ quan hệ; thương mại hai chiều đạt gần 3 tỷ USD; Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 23 về đầu tư tại Việt Nam với khoảng 50 dự án, tiêu biểu là nhà thầu tham gia liên danh thi công nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Turkish Airlines có chuyến bay thẳng hằng ngày tới Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại sứ ủng hộ rà soát, khởi động lại Thỏa thuận hợp tác Hà Nội - Ankara năm 2011 và tái ký vào dịp kỷ niệm quan trọng; gợi ý Hà Nội nghiên cứu kinh nghiệm bảo tồn, khai thác di sản của Thổ Nhĩ Kỳ và tăng cường quảng bá du lịch trên nền tảng số.

Nhân Triển lãm Du lịch quốc tế ITF Istanbul 2026 (ngày 24 và 25-9), Đoàn đã tới thăm, động viên các doanh nghiệp lữ hành Việt Nam. Đồng thời, Đoàn công tác chứng kiến Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH Hanoitourist Corporation và Công ty Du lịch MCY (Thổ Nhĩ Kỳ), đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ hợp tác trong lĩnh vực du lịch.