Tăng cường quan hệ gắn bó giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào

Đầu tháng 11, trên trận địa của Đại đội 172, Trung đoàn 240, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân, không khí luyện tập diễn ra khẩn trương, sôi nổi. Trên mâm pháo, từng pháo thủ tập trung cao độ, thực hiện thuần thục động tác theo chức trách. Những khẩu lệnh dứt khoát, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong khẩu đội thể hiện quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ trước nhiệm vụ tham gia bắn đạn thật các lực lượng phòng không năm 2026.