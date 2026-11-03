Tăng cường quan hệ gắn bó giữa Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào
Chiều tối 2/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đã tiếp Đoàn Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - Chủ tịch Hội, dẫn đầu đến chào xã giao.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tang-cuong-quan-he-gan-bo-giua-nhan-dan-hai-nuoc-viet-nam-lao-10441620.html