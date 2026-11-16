Tăng cường phòng ngừa, ứng phó sự cố để bảo đảm hoạt động bay

Theo đó, VATM yêu cầu các đơn vị kiểm tra toàn diện hạ tầng, trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật phục vụ bảo đảm hoạt động bay; đánh giá khả năng vận hành, mức độ sẵn sàng của các hệ thống dự phòng và khả năng duy trì dịch vụ khi xảy ra sự cố.

Kịp thời đánh giá tình hình, triển khai xử lý khi xuất hiện dấu hiệu ảnh hưởng đến an toàn bay. Ảnh: VATM.

Với các hệ thống đã vận hành lâu năm hoặc đang trong quá trình thay thế, nâng cấp, các đơn vị phải có giải pháp bảo đảm an toàn trong giai đoạn chuyển tiếp, không để việc chờ đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Công tác bảo vệ dữ liệu, kiểm soát thay đổi và khả năng khôi phục hệ thống cũng được đưa vào diện rà soát.

Bên cạnh đó, VATM yêu cầu hoàn thiện phương án ứng phó sự cố tại từng cơ sở, xác định rõ trách nhiệm chỉ huy, phân công nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa lực lượng khai thác, kỹ thuật.

Khi xuất hiện dấu hiệu ảnh hưởng đến an toàn, các đơn vị phải kịp thời đánh giá tình hình, triển khai biện pháp xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những tình huống vượt khả năng.

Một yêu cầu đáng chú ý là các đơn vị phải chủ động đánh giá năng lực phục vụ thực tế, điều chỉnh phương thức và lưu lượng khai thác khi cần thiết, không để hoạt động bay vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống kỹ thuật và nhân lực.

Việc phối hợp với các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, cảng hàng không, hãng hàng không và các đơn vị liên quan cũng phải được duy trì để thống nhất phương án điều tiết, khôi phục dịch vụ.

Đảm bảo nhân lực trực, vật tư và phương tiện phục vụ ứng phó; tổ chức huấn luyện, diễn tập các tình huống như chuyển đổi sang hệ thống dự phòng, duy trì dịch vụ khi xảy ra sự cố và khôi phục hoạt động bình thường.