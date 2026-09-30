Tăng cường phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội tại các công trình APEC 2027

Thượng tá Đinh Xuân Trường, Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc nhận định, việc tập trung đông công nhân từ nhiều địa phương, thường xuyên biến động về nhân khẩu cũng đặt ra những vấn đề về ANTT. Một bộ phận người lao động còn hạn chế về nhận thức pháp luật, có nguy cơ bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm như cờ bạc, ma túy, trộm cắp, lừa đảo trên không gian mạng…

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan việc làm, tiền lương, điều kiện lao động, chỗ ở, sinh hoạt, an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm… nếu không được giải quyết kịp thời có thể phát sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến hoạt động thi công các công trình.

Đại tá Danh Ngọc Thu, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh An Giang làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý công nhân, người lao động.

Mới đây, Công an đặc khu Phú Quốc kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 6 đối tượng Nguyễn Phong Mùi (SN 1979, trú thôn Thống Nhất, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị); Lê Văn Thiên (SN 1992, trú thôn Hòa Bình 1, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi); Dương Hoài Nghi (SN 1992, trú ấp Kinh Hãng C, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau); Võ Văn Quới (SN 1992, trú ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ); Phạm Văn Thành (SN 1993, trú thôn Hòa An, xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Đức Tuân (SN 1988, trú tổ dân phố 3, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị), về hành vi trộm cắp tài sản tại công trình APEC 2027.

Các đối tượng và tang vật trong vụ trộm cắp sắt thép tại công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Các đối tượng là giám sát công trình móc nối với các đối tượng khác là lái xe tải, xe cẩu để tổ chức đưa hàng tấn sắt thép của công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại khu vực Bãi Đất đỏ, khu phố 7 An Thới, đặc khu Phú Quốc, ra khỏi công trường tiêu thụ, thu lợi bất chính… Việc kịp thời bắt giữ nhóm trộm cắp, thu giữ được tang vật là sắt thép góp phần đảm bảo được tài sản của chủ đầu tư, đơn vị thi công, không làm ảnh hưởng, gián đoạn quá trình thi công công trình.

Các đối tượng bị Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có nhiều công nhân tại các công trình trên địa bàn đặc khu.

Thực hiện công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an đặc khu Phú Quốc đã tăng cường rà soát, nắm tình hình công nhân tại các công trình, dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027. Qua đó, các trinh sát phát hiện một điểm mua bán trái phép chất ma túy tại tổ 5, khu phố Rạch Hàm Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc, có liên quan đến nhiều công nhân trên địa bàn.

Ngày 4/9, Công an đặc khu Phú Quốc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ 11 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; đồng thời phát hiện 14 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy liên quan đến vụ việc. Cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ 11 đối tượng, đưa 8 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và xử phạt vi phạm hành chính 6 đối tượng. Trong số 25 đối tượng có liên quan, có 6 đối tượng là công nhân tại các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC.

Cơ quan Công an kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy đối với người lao động, công nhân trên địa bàn Phú Quốc.

Thượng tá Quách Hồng Khai, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian qua, đơn vị phối hợp cùng Công an đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy đối với người lao động, công nhân trên địa bàn. Đồng thời, duy trì mô hình “Nhà trọ không tội phạm, không ma túy” và tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT tại đặc khu, các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật về ma túy, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn về ma túy lợi dụng hoạt động trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Mô hình có sự tham gia của các chủ đầu tư, đơn vị thi công 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027.

Công an tỉnh An Giang triển khai nhiều giải pháp nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành và chủ động phòng ngừa tội phạm trong công nhân, người lao động tại công trình, dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.