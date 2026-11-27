Giờ học của học sinh Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân, TPHCM).

Xây dựng ý thức trung thực

Chỉ thị 54/CT-UBND ngày 18/11/2026 của UBND TPHCM đặt ra yêu cầu tăng cường phòng, chống gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá, hướng đến xây dựng môi trường giáo dục trung thực, liêm chính, công bằng, minh bạch với phương châm ‘học thật, thi thật, đánh giá thật’”.

Tại các trường học, việc phòng ngừa gian lận cần được thực hiện từ khâu tổ chức kiểm tra đến giáo dục ý thức trung thực cho học sinh.

Ông Lưu Hồng Phong, Hiệu trưởng Trường THCS Lam Sơn (phường Bình Phú) cho biết, thời gian qua nhà trường luôn chú trọng kiểm soát các khâu trong quá trình kiểm tra, đánh giá, từ khâu chuẩn bị đề, tổ chức coi kiểm tra đến chấm bài và công bố kết quả.

Theo ông Phong, ở cấp THCS, học sinh đang trong giai đoạn hình thành ý thức, phương pháp và tính tự giác trong học tập. Vì vậy, bên cạnh thực hiện nghiêm quy chế kiểm tra, nhà trường luôn nhắc nhở học sinh hiểu rằng kết quả đánh giá phải phản ánh đúng năng lực và quá trình nỗ lực của bản thân.

Đối với việc sử dụng điện thoại, thiết bị công nghệ và các công cụ AI, nhà trường cũng có quy định rõ ràng, phổ biến đến học sinh trước mỗi đợt kiểm tra. Giáo viên coi kiểm tra phải thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, quan sát lớp học và kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường. Các khâu tổ chức cần có sự phối hợp, phân định trách nhiệm cụ thể.

Ở góc độ môn học, cô Nguyễn Thị Hòa, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Minh Đức (phường Cầu Ông Lãnh) cho rằng, để thực hiện phương châm “học thật, thi thật, đánh giá thật”, trước hết cần giúp học sinh hình thành ý thức trung thực trong học tập, kiểm tra và thi cử.

Với môn Ngữ văn, cô khuyến khích học sinh thể hiện suy nghĩ, cảm nhận và quan điểm cá nhân, hạn chế tình trạng học thuộc, sao chép văn mẫu. Theo cô, đề kiểm tra cần gắn với yêu cầu cần đạt của chương trình, tăng cường những nội dung đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức, tư duy và liên hệ thực tiễn.

Trước sự phát triển của công nghệ và các công cụ AI, việc hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ đúng mục đích cũng là yêu cầu cần thiết. Cô Hòa cho rằng AI có thể hỗ trợ tìm kiếm thông tin, gợi mở ý tưởng nhưng không thể thay thế quá trình tư duy và sáng tạo của người học. Giáo viên cần giúp học sinh hiểu rõ ranh giới giữa việc tham khảo công cụ hỗ trợ và phụ thuộc vào AI để làm thay bài tập.

“Trong quá trình chấm bài, tôi luôn chú trọng cách học sinh triển khai ý tưởng, lập luận và thể hiện khả năng diễn đạt, thay vì chỉ căn cứ vào những bài làm có cách trình bày giống văn mẫu. Qua đó, mỗi học sinh có cơ hội thể hiện năng lực, suy nghĩ riêng và sự tiến bộ của bản thân”, cô Hòa chia sẻ.

Theo cô Hoà, xây dựng ý thức trung thực trong học tập cần được thực hiện thường xuyên thông qua từng tiết học, bài tập và hoạt động kiểm tra, đánh giá, thay vì chỉ chú trọng nhắc nhở hoặc xử lý khi phát hiện vi phạm.

Kiểm tra trên máy tính cần lộ trình phù hợp

Cùng với việc siết chặt công tác kiểm tra, giám sát, Chỉ thị 54/CT-UBND cũng đặt ra yêu cầu chuẩn bị các điều kiện để thí điểm kiểm tra, đánh giá trên máy tính tại những cơ sở giáo dục đủ điều kiện.

Tiết đọc sách của học sinh Trường THCS Lam Sơn.

Ông Lưu Hồng Phong cho rằng đây là xu hướng phù hợp với quá trình chuyển đổi số giáo dục, song không thể triển khai chỉ dựa vào việc trang bị thiết bị. Các trường cần bảo đảm số lượng máy tính đáp ứng nhu cầu, đường truyền ổn định, phần mềm phù hợp và có phương án xử lý khi xảy ra sự cố kỹ thuật. Việc tổ chức cần căn cứ điều kiện thực tế, có lộ trình chuẩn bị để không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Tại Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân), bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, công tác kiểm tra, đánh giá luôn được thực hiện theo đúng quy chế. Nhà trường đề cao trách nhiệm của giáo viên trong các khâu ra đề, coi kiểm tra và chấm bài; đồng thời yêu cầu giáo viên quan sát, theo dõi quá trình làm bài của học sinh để kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường, chủ động ngăn ngừa gian lận.

Đối với chủ trương thí điểm kiểm tra, đánh giá trên máy tính, bà Huệ nhận định đây là xu hướng tất yếu, có nhiều ưu điểm như tăng tính khách quan, giảm áp lực cho học sinh, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn, bảo mật trong quá trình tổ chức kiểm tra. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả, các trường cần chuẩn bị đồng bộ về cơ sở vật chất, nhân lực và năng lực vận hành hệ thống kỹ thuật.

“Kiểm tra, thi trên máy tính có thể tạo áp lực hơn so với làm bài trên giấy, bởi chỉ cần xảy ra sự cố kỹ thuật cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và kết quả làm bài của học sinh. Vì vậy, việc cho học sinh làm quen, tập dượt từ sớm là rất cần thiết. Triển khai theo lộ trình phù hợp sẽ góp phần bảo đảm tính khách quan, công bằng và an toàn”, bà Huệ chia sẻ.

Từ thực tế tại trường, bà Huệ cho biết hoạt động kiểm tra trên máy tính đối với môn Tin học hiện vẫn phải chia thành nhiều ca do số lượng máy tính và nhân sự kỹ thuật chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Đây cũng là khó khăn khi phòng máy tại nhiều trường còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức kiểm tra tập trung với số lượng học sinh lớn.

Chỉ thị 54/CT-UBND TPHCM yêu cầu Sở GD&ĐT rà soát quy trình tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh lớp 10, thi học sinh giỏi và các kỳ kiểm tra, đánh giá thuộc thẩm quyền; nhận diện nguy cơ gian lận từ khâu ra đề, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi đến coi thi, chấm thi, phúc khảo và quản lý kết quả. Thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm theo mức độ rủi ro, chú trọng phòng ngừa gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và AI. Đồng thời, rà soát hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng lộ trình, đề xuất phương án thí điểm kiểm tra, đánh giá trên máy tính tại các đơn vị đủ điều kiện; thiết lập đường dây nóng và hộp thư điện tử bảo mật để tiếp nhận phản ánh, tố giác gian lận thi cử 24/7.