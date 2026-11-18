Tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết, tuyển, tách và tiêu thụ khoáng sản kim loại trái phép tại một số địa bàn vẫn diễn biến phức tạp - Ảnh minh họa

Theo văn bản, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, báo cáo của Công an tỉnh tại Tờ trình số 1041/TTr-CAT-PC03 (Đ2) ngày 30/10/2026 về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản kim loại trái phép.Thời gian qua, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản. Tuy nhiên, tình trạng khai thác, vận chuyển, tập kết, tuyển, tách và tiêu thụ khoáng sản kim loại trái phép tại một số địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, ô nhiễm môi trường, hủy hoại đất, rừng và mất an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, xử lý 354 vụ/361 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản. Trong đó, khởi tố 07 vụ, 23 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 334 vụ, 351 đối tượng với số tiền trên 02 tỷ đồng. Đáng chú ý, đã khởi tố 02 vụ/15 bị can về tội sử dụng trái phép chất độc để tuyển tách kim loại từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Bên cạnh đó, qua công tác rà soát, lực lượng chức năng ghi nhận trên địa bàn xã Tà Năng có hơn 90 hầm, hố và xã Tà Đùng có hơn 150 hầm, hố có dấu hiệu liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản kim loại trái phép.

Để tăng cường quản lý nhà nước có hiệu lực, hiệu quả, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm sau:

Công an tỉnh: Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức nắm tình hình, rà soát, xác định địa bàn, tuyến, đối tượng và phương thức, thủ đoạn hoạt động liên quan đến khai thác, vận chuyển, tập kết, tuyển, tách, mua bán, tiêu thụ khoáng sản kim loại trái phép; tổ chức các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tập trung đấu tranh, điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân cầm đầu, tổ chức, môi giới, tiếp tay hoặc bao che cho hoạt động trái phép; xử lý nghiêm các hành vi có dấu hiệu tội phạm, nhất là hành vi gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, sử dụng trái phép chất độc.

Tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định. Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan kiểm tra các địa bàn trọng điểm; kiến nghị khắc phục sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước, phòng ngừa việc tái diễn vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường: Tổ chức rà soát việc quản lý, bảo vệ đất đai, bảo vệ môi trường và lâm nghiệp đối với các hoạt động có liên quan, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định.

Sở Công Thương: Tổ chức rà soát việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về địa chất, khoáng sản; kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định. Hướng dẫn UBND cấp xã kiểm tra, thống kê, xác định vị trí, hiện trạng, mức độ nguy hiểm của các hầm, hố và khu vực nghi khai thác trái phép nhất là tại các xã Tà Năng, xã Tà Đùng.

Tăng cường quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động hóa chất thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Công Thương, nhất là hoạt động mua bán, bảo quản, tồn trữ, sử dụng hóa chất có nguy cơ bị lợi dụng để tuyển, tách khoáng sản kim loại trái phép.

Kiểm tra điều kiện hoạt động và yêu cầu về an toàn hóa chất đối với tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quản lý. Kiểm tra, xác minh nguồn gốc, mục đích sử dụng hóa chất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm; xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hóa chất.

Hướng dẫn việc phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thuộc chức năng quản lý, không để phát sinh nguy cơ đối với người dân và môi trường. Rà soát các hồ sơ cấp phép, phạm vi khai thác của tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản trên địa bàn để kịp thời phát hiện dấu hiệu lợi dụng hoạt động hợp pháp nhằm hợp thức hóa khoáng sản khai thác trái phép.

UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý: Thường xuyên nắm tình hình, tổ chức kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, tuyển, tách khoáng sản kim loại trái phép trên địa bàn.

Rà soát, lập danh sách, xác định vị trí, hiện trạng các hầm, hố khai thác trái phép hoặc nghi khai thác trái phép; tổ chức cảnh báo, khoanh vùng, bố trí biện pháp bảo đảm an toàn tại các vị trí nguy hiểm theo điều kiện thực tế và thẩm quyền; phối hợp cơ quan chuyên môn xác định phương án xử lý, khắc phục hậu quả, phục hồi môi trường; kết quả thực hiện, xử lý vi phạm (nếu có) báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Công thương) trước ngày 15/12/2026 để theo dõi, chỉ đạo.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc để vi phạm kéo dài, tái diễn.../.