Tăng cường phòng ngừa cháy, nổ, tai nạn giao thông

Lãnh đạo Công an thành phố yêu cầu lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà ở kết hợp kinh doanh; hướng dẫn người dân kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy.

Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn; phối hợp với gia đình, nhà trường quản lý, giáo dục học sinh, thanh thiếu niên.

Theo báo cáo, trong 9 tháng của năm 2026, toàn thành phố xảy ra 48 vụ cháy, làm 5 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính hơn 1,4 ngàn tỷ đồng.

Về trật tự, an toàn giao thông, toàn thành phố xảy ra 716 vụ tai nạn, làm 493 người chết, 334 người bị thương; tăng 42 vụ, 3 người chết và 60 người bị thương so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh xảy ra 75 vụ, làm 34 người chết, 32 người bị thương.