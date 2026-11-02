Giáo dục

Tăng cường phòng ngừa bạo lực học đường từ cơ sở

Bạo lực học đường không chỉ là những vụ xô xát mà còn hiện diện qua hành vi cô lập, xúc phạm, bắt nạt tinh thần và công kích trên mạng.

Báo Tin Tức TTXVN
15 liên quanGốc

Những tổn thương đôi khi bắt đầu từ một lời trêu chọc, một hình ảnh bị phát tán, nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý và việc học tập của học sinh. TP Hồ Chí Minh đang tăng cường phòng ngừa từ cơ sở, giúp các em nhận diện nguy cơ và ứng xử phù hợp khi mâu thuẫn phát sinh.

Hồng Đạt/PV TTXVN tại TP Hồ Chí Minh

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tang-cuong-phong-ngua-bao-luc-hoc-duong-tu-co-so-post1399344.html