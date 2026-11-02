Tăng cường phòng ngừa bạo lực học đường từ cơ sở
Bạo lực học đường không chỉ là những vụ xô xát mà còn hiện diện qua hành vi cô lập, xúc phạm, bắt nạt tinh thần và công kích trên mạng.
Những tổn thương đôi khi bắt đầu từ một lời trêu chọc, một hình ảnh bị phát tán, nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến tâm lý và việc học tập của học sinh. TP Hồ Chí Minh đang tăng cường phòng ngừa từ cơ sở, giúp các em nhận diện nguy cơ và ứng xử phù hợp khi mâu thuẫn phát sinh.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tang-cuong-phong-ngua-bao-luc-hoc-duong-tu-co-so-post1399344.html