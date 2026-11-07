Tăng cường phòng, chống thuốc lá nhập lậu

NGUY CƠ TỪ THUỐC LÁ NHẬP LẬU

Theo các chuyên gia y tế, thuốc lá chứa hàng trăm chất độc hại, trong đó có nhiều chất gây ung thư và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp, tim mạch.

Cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy thuốc lá lậu. Ảnh: TRỌNG ĐẠT

Người hút thuốc chủ động và người thường xuyên hít phải khói thuốc đều có nguy cơ mắc các bệnh như: Viêm phế quản mạn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), ung thư phổi, ung thư thanh quản, hầu họng, bệnh mạch vành và đột quỵ.

Đáng lo ngại, thuốc lá nhập lậu không được kiểm soát về nguồn gốc, thành phần và chất lượng. Người sử dụng không thể biết chính xác sản phẩm chứa những chất gì, nồng độ ra sao, từ đó tiềm ẩn nguy cơ gây hại khó lường đối với sức khỏe.

Đặc biệt, một số sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới không rõ nguồn gốc có thể bị pha trộn ma túy tổng hợp, cần sa tổng hợp và các chất cấm, gây nghiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, thậm chí dẫn đến ngộ độc, ảo giác và tử vong.

Khói thuốc còn đặc biệt nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, làm tăng nguy cơ sinh non, thai nhẹ cân, hen suyễn, viêm phổi và các bệnh đường hô hấp. Vì vậy, phòng, chống thuốc lá nhập lậu không chỉ là nhiệm vụ quản lý thị trường, mà còn là giải pháp thiết thực bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là những nhóm dễ bị tổn thương.

NGĂN CHẶN NGUỒN CUNG THUỐC LÁ BẤT HỢP PHÁP

Tại Đồng Tháp, tình hình buôn lậu thuốc lá tiếp tục diễn biến phức tạp, chủ yếu phát sinh từ khu vực biên giới giáp Campuchia, sau đó được vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Các đối tượng thường lợi dụng những tuyến giao thông trọng điểm như: Quốc lộ 30, Quốc lộ 54, Quốc lộ 80, tuyến N2 và các tuyến đường thủy trên sông Tiền, kênh nội đồng để vận chuyển hàng hóa.

Phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, chủ yếu chia nhỏ hàng hóa, sử dụng xe ô tô, xe mô tô chạy tốc độ cao để vận chuyển nhỏ lẻ nhưng liên tục; kết hợp xuồng máy công suất lớn trên các tuyến đường thủy.

Một số đối tượng còn tổ chức cảnh giới, sẵn sàng chống đối khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh, trật tự.

Theo số liệu từ ngày 23-3 đến ngày 6-9-2026, các lực lượng chức năng trong tỉnh đã kiểm tra, phát hiện 263 vụ với 119 đối tượng vi phạm, trong đó có 129 vụ vắng chủ.

Tang vật tạm giữ gồm 140.732 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại cùng nhiều sản phẩm thuốc lá điện tử, thiết bị và phương tiện vận chuyển, gồm 62 mô tô, 12 ô tô và 3 vỏ lãi.

Qua công tác xử lý, lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính 116 vụ, thu phạt hơn 1,4 tỷ đồng; tịch thu 32.958 bao thuốc lá nhập lậu cùng nhiều tang vật liên quan, buộc tiêu hủy 3.458 bao thuốc lá.

Đáng chú ý, đã khởi tố 5 vụ với 5 bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Những kết quả trên cho thấy sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong đấu tranh với hoạt động buôn lậu thuốc lá.

Tuy nhiên, để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này, bên cạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, đường bộ và đường thủy, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá nhập lậu.

Mỗi người dân cần chủ động nói không với thuốc lá nhập lậu, không mua bán, vận chuyển, tiếp tay cho các hành vi vi phạm; đồng thời kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu.

Sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng sẽ góp phần ngăn chặn nguồn cung thuốc lá bất hợp pháp, bảo vệ sức khỏe người dân, giữ vững an ninh, trật tự và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.