Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở Y tế chủ trì triển khai các hoạt động phòng chống tác hại của rượu, bia; hướng dẫn các cơ sở y tế sàng lọc, phát hiện sớm, tư vấn và can thiệp giảm tác hại đối với người có nguy cơ sức khỏe do sử dụng rượu, bia. Đồng thời tăng cường chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng và tư vấn phòng chống nghiện, tái nghiện rượu, bia.

Sở Công Thương tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, bia; kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm; xử lý rượu giả, rượu nhập lậu, không rõ nguồn gốc và kiểm soát việc kinh doanh rượu, bia trên môi trường thương mại điện tử, nhất là hành vi bán cho người chưa đủ 18 tuổi.

UBND thành phố cũng yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp thực tế; rà soát, thống kê, quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia, nhất là các hộ sản xuất rượu thủ công nhỏ lẻ; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân hạn chế sử dụng rượu, bia, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.