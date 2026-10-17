Tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại Hội nghị. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, với sự tham dự của ông Nguyễn Công Minh, Trưởng ban Quản lý công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); đại diện các đơn vị thuộc hai cơ quan cùng các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và tài sản mã hóa.

Ông Nguyễn Công Minh, Trưởng Ban Quản lý Công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Công Minh nhấn mạnh, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh tài chính, nâng cao tính minh bạch, an toàn của thị trường và thực hiện các chuẩn mực quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam triển khai các cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF), Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam với FATF; đồng thời ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/9/2026 về tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo Kế hoạch hành động quốc gia, Hành động 7 đặt ra yêu cầu tăng cường hướng dẫn khu vực tư nhân về kết quả đánh giá rủi ro quốc gia, rủi ro ngành và các nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền, trong đó chú trọng báo cáo giao dịch đáng ngờ và thực hiện các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu, nhất là đối với những lĩnh vực có rủi ro cao.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện 82 công ty chứng khoán, 43 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, 8 đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán không phải công ty chứng khoán và các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa.

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước trình bày tại Hội nghị. (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tại hội nghị, đại diện Cục Phòng, chống rửa tiền phổ biến các quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền và văn bản hướng dẫn thi hành; làm rõ trách nhiệm của các đối tượng báo cáo, yêu cầu đánh giá rủi ro, nhận diện và báo cáo giao dịch đáng ngờ trong hoạt động chứng khoán và tài sản mã hóa.

Các đại biểu cũng trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tập trung vào việc nhận diện dấu hiệu giao dịch đáng ngờ, xử lý thông tin liên quan đến giao dịch và tài sản có dấu hiệu liên quan đến tội phạm, cũng như tổ chức đánh giá rủi ro tại đơn vị. Những vấn đề được nêu đã được đại diện cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giải đáp.

Thông qua hội nghị, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp, nâng cao nhận thức và trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức thuộc diện báo cáo, góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, bảo đảm thị trường chứng khoán và tài sản mã hóa hoạt động minh bạch, an toàn, phù hợp các cam kết quốc tế của Việt Nam.