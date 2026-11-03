Tăng cường phòng, chống nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thi hành công vụ

Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Công tác phòng, chống nhũng nhiễu, gây phiền hà được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, đồng thời là tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng năm, trước hết là người đứng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục văn hóa liêm chính, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trách nhiệm nêu gương và ý thức phục vụ Nhân dân; đặc biệt chú trọng đội ngũ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Ảnh minh hoạ (AI).

Đồng thời, chấm dứt ngay tình trạng làm việc cầm chừng, chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chuyển văn bản, hồ sơ lòng vòng gây trì trệ trong giải quyết công việc.

Việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan, một đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm chính; thực hiện phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm”.

Cấp trên không can thiệp trái quy định vào công việc của cấp dưới; cấp dưới chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền được phân cấp, không đùn đẩy hoặc xin ý kiến cấp trên đối với những nội dung thuộc trách nhiệm của mình.

Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm trách nhiệm giải trình theo quy định, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch; xây dựng kế hoạch chấn chỉnh với nhiệm vụ, đầu mối, thời hạn và kết quả thực hiện cụ thể.

Văn phòng UBND tỉnh được giao chủ trì, phối hợp bảo đảm các kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị hoạt động công khai, thông suốt; xác định rõ đầu mối theo dõi, đôn đốc và trả lời dứt điểm kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, phải bảo mật tuyệt đối thông tin người phản ánh; nghiêm cấm mọi hành vi trù dập, trả thù người phản ánh, đấu tranh phòng, chống tiêu cực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động công vụ, nhất là tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và các lĩnh vực thường xuyên giao dịch trực tiếp với người dân.

Qua đó, vận động đoàn viên, hội viên và cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia giám sát, phản ánh đúng sự thật, không tiếp tay cho các hành vi tiêu cực, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, liêm chính và hiệu quả.