Công an xã Dân Tiến tuyên truyền về công tác phòng, chống ma tuý tại cơ sở.

Xã Dân Tiến có diện tích trên 144km², dân số gần 19.400 người, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Địa bàn rộng, giáp các tỉnh Lạng Sơn và Bắc Ninh khiến việc quản lý dân cư, nắm tình hình gặp khó khăn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã phối hợp tổ chức 27 cuộc tuyên truyền tại các xóm và trường học, thu hút gần 4.700 lượt người tham gia.

Thiếu tá Tô Quốc Huy, Trưởng Công an xã Dân Tiến, cho biết: Công an xã hiện quản lý 4 người sau cai nghiện. Lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với gia đình và các đoàn thể theo dõi, động viên, hỗ trợ họ ổn định cuộc sống, từng bước tái hòa nhập cộng đồng và hạn chế nguy cơ tái nghiện. Năm 2026, Dân Tiến phấn đấu đạt mục tiêu xã không ma túy.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, sự khác biệt về địa hình, dân cư và điều kiện kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu mới trong quản lý địa bàn, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Ngày 8/11/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Tỉnh đặt mục tiêu giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy và phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường đạt tiêu chí không ma túy.

Để người dân dễ tiếp nhận và thực hiện, các địa phương lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với phong tục, tập quán từng cộng đồng. Kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy được phổ biến tại các cuộc họp thôn, xóm, khu dân cư và lồng ghép trong sinh hoạt đoàn thể, hoạt động văn hóa, văn nghệ. Trưởng thôn, xóm, già làng, người có uy tín và chức sắc tôn giáo tham gia vận động người dân chủ động phòng ngừa, cung cấp thông tin và tố giác tội phạm.

Từ đầu năm đến tháng 11-2026, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đã tổ chức gần 3.900 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, thu hút hơn 420.000 lượt người tham gia. Các nền tảng số cũng được sử dụng để mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin.

Ông Triệu Văn Sơn, Bí thư Chi bộ xóm Cao Sơn, xã Nghinh Tường tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật.

Cùng với tuyên truyền, các địa phương duy trì, nhân rộng các mô hình tổ dân phố, xóm, thôn không ma túy và “Khu dân cư tự quản phòng, chống tội phạm ma túy”, qua đó phát huy vai trò của người dân trong phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm.

Xóm Cao Sơn, xã Nghinh Tường, gần 100% dân số là đồng bào dân tộc Dao. Ông Triệu Văn Sơn, Bí thư Chi bộ xóm cho biết: Việc tiếp cận kiến thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, vì vậy nội dung phòng, chống ma túy được đưa vào các cuộc họp xóm để bà con dễ tiếp cận và nâng cao cảnh giác. Xóm cũng đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để phối hợp ngăn chặn, xử lý.

Cùng với phòng ngừa, các địa phương cần rà soát, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, vận động cai nghiện tự nguyện và hỗ trợ tư vấn, chăm sóc y tế, phục hồi tâm lý. Sau cai, việc học nghề, có việc làm hoặc được hỗ trợ sinh kế giúp người dân ổn định cuộc sống. Sự động viên của gia đình, cộng đồng và việc giảm kỳ thị cũng tạo điều kiện để người sau cai nghiện tái hòa nhập, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy đến năm 2030, thì việc duy trì ở từng khu dân cư không ma túy đóng vai trò quan trọng. Khi người dân biết cách phòng ngừa và báo tin, lực lượng cơ sở kịp thời nắm tình hình, người sau cai nghiện được hỗ trợ ổn định cuộc sống, công tác phòng, chống ma túy sẽ góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.