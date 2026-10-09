Tăng cường phòng, chống ma túy trên tuyến giao thông đường thủy

Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, tuyên truyền phòng, chống ma túy đối với người tham gia giao thông đường thủy. Ảnh: Thoại Anh

Ngày 9/10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kết hợp phổ biến pháp luật cho thuyền trưởng, thuyền viên, người điều khiển và người làm việc trên phương tiện thủy hoạt động trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tập trung giải thích ảnh hưởng của ma túy và các chất kích thích đến sức khỏe, khả năng nhận thức, phán đoán và xử lý tình huống khi điều khiển phương tiện. Người tham gia giao thông được nhắc nhở không tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng ma túy hoặc các chất ảnh hưởng đến khả năng điều khiển.

Chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và thuyền viên cũng được vận động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ phối hợp Công an phường Tân Phước tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy và phòng, chống vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... Ảnh: Thoại Anh

Ngoài ra, Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ phối hợp Công an phường Tân Phước tổ chức tuyên truyền cho chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện và người dân về điều kiện an toàn phương tiện, sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh và chấp hành quy tắc giao thông đường thủy. Các nội dung được lưu ý gồm không chở quá số người quy định, không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Chương trình đồng thời phổ biến quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động người dân không chế tạo, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và pháo nổ.

Hai đơn vị trao tặng 120 áo phao, vận động 120 người dân ký cam kết chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy và phòng, chống vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trao 6 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trao tặng áo phao cho người dân. Ảnh: Thoại Anh

Trong tháng 9/2026, Trạm Cảnh sát đường thủy Phú Mỹ còn phối hợp Đội CSGT Nam Sài Gòn và Công an phường Tân Phước phổ biến pháp luật cho 95 cán bộ, nhân viên, thuyền trưởng và thuyền viên Công ty Cổ phần VINA LOGISTICS tại khu vực Ngã tư Rạch, phường Tân Phước.

Với nhóm vận tải hàng hóa, nội dung tập trung vào đăng ký, đăng kiểm; điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; chấp hành tín hiệu báo hiệu đường thủy, tải trọng phương tiện. Thuyền trưởng, thuyền viên được hướng dẫn kiểm tra phương tiện, trang thiết bị trước khi hoạt động để phòng ngừa tai nạn, sự cố trong quá trình vận chuyển.