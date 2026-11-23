Là địa bàn ven biển trọng điểm của tỉnh Cà Mau, Sông Ðốc có dân cư đông, nhiều ngư dân, thuyền viên và người từ địa phương khác đến làm ăn, sinh sống. Theo UBND xã, Sông Ðốc có hơn 1.100 tàu cá lớn nhỏ hoạt động. Sự phát triển sôi động của kinh tế biển tạo động lực quan trọng cho địa phương, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức trong công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn và bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT).

Báo cáo viên phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma tuý tại xã Sông Ðốc.

Ông Nguyễn Phương Ðài, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Ðốc, cho biết: “Người dân khắp nơi đổ về làm nghề biển, nên tình hình ANTT nói chung, tệ nạn ma tuý nói riêng trên địa bàn khá phức tạp. Ðáng chú ý, nguy cơ ma tuý xâm nhập vào các khu dân cư, nhà trọ, cơ sở kinh doanh và một bộ phận thanh thiếu niên đòi hỏi lực lượng chức năng phải chủ động nắm tình hình, không để phát sinh những điểm nóng”.

Trước thực tế đó, UBND xã Sông Ðốc chỉ đạo Công an xã xác định phòng, chống ma tuý là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Công tác quản lý địa bàn, rà soát các đối tượng có nguy cơ, kiểm tra hành chính và quản lý cư trú được tăng cường. Những khu vực tập trung đông người lao động, nhà trọ, bến cảng và cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT được chú trọng kiểm tra, giám sát.

Nếu công tác kiểm tra, quản lý địa bàn là một trong những giải pháp ngăn chặn trực tiếp thì tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng được xem là nền tảng để phòng ngừa ma tuý lâu dài.

Thực hiện Tháng Cao điểm phòng, chống ma tuý, UBND xã phối hợp ngành chức năng, một số đơn vị tổ chức nhiều buổi tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý cho hàng trăm cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân. Nội dung tập huấn, tuyên truyền tập trung vào nhận diện các loại ma tuý, phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng ma tuý và trách nhiệm của học sinh trong phòng ngừa tệ nạn này.

Học sinh địa bàn xã Sông Ðốc được phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật phòng, chống ma tuý tại hội nghị.

Bà Bùi Thị Tơ, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Xẻo Quao, thông tin: "Ðơn vị tổ chức tuyên truyền đến từng chủ ghe, thuyền viên về tác hại của tệ nạn ma tuý để tránh xa. Ngoài tuyên truyền miệng, chúng tôi còn tuyên truyền qua các nhóm Zalo của nông dân các chi, tổ hội. Từ đó, hội viên sẽ tuyên truyền đến các thành viên trong gia đình cách nhận biết và phòng tránh tệ nạn xã hội".

Ðồng chí Phạm Hoàng Vĩnh, Bí thư Chi bộ ấp Xẻo Quao, cho biết: “Sau hợp nhất, ấp có hơn 1.000 hộ, tình hình ANTT, tệ nạn xã hội cũng xảy ra thường xuyên. Do đó, thông qua lớp tập huấn, chi bộ, ban nhân dân, các ngành, đoàn thể tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý. Ðồng thời, giáo dục con em hiểu được nguy hại của ma tuý, có ý thức phòng, chống, tránh đi vào con đường lầm lỗi, để xã hội ngày càng phát triển tốt hơn”.

Ông Nguyễn Phương Ðài, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Ðốc, cho biết: “UBND xã sẽ tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân thấy được tác hại của ma tuý. Ðồng thời, giáo dục thế hệ trẻ nhận thức được mối nguy hiểm từ ma tuý để phòng tránh. Xã phấn đấu đến năm 2028 sẽ không còn ma tuý trên địa bàn”.

Ðể thực hiện đạt mục tiêu này đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt và đồng lòng của cả cộng đồng. Khi mỗi người dân trở thành mắt xích tích cực trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma tuý, đó sẽ là nền tảng để vùng cửa biển sầm uất này phát triển bền vững, an toàn và bình yên.