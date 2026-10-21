Tăng cường phòng chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo

Bảo đảm kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá và thi phản ánh đúng năng lực người học (ảnh minh họa). Ảnh: C.N

Bảo đảm thực chất trong học tập, kiểm tra, thi cử

Chỉ thị yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan liên quan, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, người đứng đầu các cơ sở giáo dục, đào tạo và các đơn vị liên quan đề cao trách nhiệm theo chức năng, thẩm quyền; bảo đảm tính trung thực, khách quan, công bằng, liêm chính và thực chất trong học tập, kiểm tra, đánh giá, thi cử. Trong đó, lấy phòng ngừa làm chính, chủ động nhận diện nguy cơ, rủi ro và triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, quyết không để xảy ra gian lận, vi phạm.

Cần chuyển dịch mạnh mẽ từ thụ động phát hiện, xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro, phòng ngừa từ sớm, từ xa; đồng thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo rà soát toàn diện các quy định, quy chế thi và hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối khóa cùng các văn bản pháp luật liên quan; kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm nhận diện, phòng ngừa các hình thức gian lận mới trong thi cử, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học.

Rà soát, đổi mới việc giao chỉ tiêu xếp loại, kết quả thi, kiểm tra, đánh giá phục vụ công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý và nhà giáo theo hướng loại bỏ áp lực thành tích; tuyệt đối không lấy riêng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hay kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân. Nghiêm cấm hành vi chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, thi cử hoặc che giấu vi phạm để đạt thành tích.

Đồng thời, rà soát và hướng dẫn việc sử dụng camera, thiết bị rà soát kim loại cùng các giải pháp kỹ thuật phù hợp tại những khu vực, công đoạn có nguy cơ cao trong quá trình tổ chức kiểm tra, đánh giá, thi cử; trước hết là kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia và kỳ thi tốt nghiệp THPT bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn thông tin và tuân thủ quy định pháp luật.

Xây dựng lộ trình cụ thể và hướng dẫn từng bước triển khai kiểm tra, đánh giá, thi trên máy tính khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, bảo đảm tính công bằng, hiệu quả.

Hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng, khai thác, sử dụng ngân hàng câu hỏi phục vụ kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ; bảo đảm bám sát mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chương trình, nâng cao tính khách quan, phân hóa và đánh giá thực chất năng lực của người học.

Không chạy theo thành tích, can thiệp trái quy định

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện theo quy định về chất lượng, kỷ cương trong công tác kiểm tra, đánh giá và thi cử thuộc phạm vi quản lý.

Tập trung chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo cùng các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi cử bảo đảm thực chất, nghiêm túc, công bằng, khách quan; kiên quyết không chạy theo thành tích, không can thiệp trái quy định vào kết quả học tập và thi cử; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm minh các vi phạm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chỉ đạo UBND cấp xã và lực lượng chức năng nắm chắc tình hình trên địa bàn trước, trong và sau các kỳ thi; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc phối hợp xử lý hành vi môi giới, tổ chức gian lận, sản xuất, mua bán, cung cấp hoặc sử dụng thiết bị, phần mềm, dịch vụ gian lận; chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn ngay khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm toàn diện về tính liêm chính trong học tập, nghiên cứu khoa học, kiểm tra, đánh giá tại đơn vị.

Đổi mới phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá theo hướng coi trọng quá trình và sản phẩm học tập, nghiên cứu khoa học, đánh giá đúng năng lực thực sự của người học; tăng cường các hình thức tổ chức thực hiện nhằm hạn chế nguy cơ gian lận và phù hợp với sự phát triển công nghệ.

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống gian lận trong nghiên cứu khoa học, thi kết thúc học phần, thi cuối khóa và bảo vệ luận văn, luận án.