Tăng cường phòng, chống gian lận thi cử

Chỉ thị nêu rõ, bên cạnh những kết quả tích cực trong đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá, tình trạng gian lận, vi phạm quy chế thi và thiếu liêm chính trong học tập, nghiên cứu khoa học vẫn còn xảy ra ở một số nơi.

Những vi phạm này làm sai lệch kết quả đánh giá, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, tính công bằng trong giáo dục và niềm tin của xã hội.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang), nơi từng diễn ra vụ điểm thi bất thường môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Để khắc phục, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa làm chính, chủ động nhận diện và kiểm soát rủi ro, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Mục tiêu là bảo đảm kết quả học tập, kiểm tra, đánh giá và thi phản ánh đúng năng lực người học, thực hiện nhất quán phương châm "học thật, thi thật, đánh giá thật".

Xử lý nghiêm hành vi gian lận, không có vùng cấm

Thủ tướng yêu cầu rà soát tổng thể, hoàn thiện các quy định, quy chế thi, quy trình tổ chức kiểm tra, đánh giá; tăng cường ứng dụng công nghệ và các biện pháp kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện vi phạm.

Các hành vi như học thay, thi hộ, đạo văn, sửa điểm, làm lộ, lọt đề thi, sử dụng công nghệ cao để gian lận; bao che, tiếp tay hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động trái quy định vào kết quả học tập, thi cử phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh. Việc xử lý phải đúng quy định, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Các cơ quan, đơn vị phải phân định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; thiết lập cơ chế kiểm soát chéo, lưu vết hoạt động và kiểm tra độc lập tại những khâu có nguy cơ cao, ngăn chặn việc can thiệp trái quy định vào quá trình tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát toàn diện quy chế thi, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ, cuối khóa và các quy định pháp luật liên quan; kịp thời bổ sung biện pháp nhận diện, phòng ngừa những phương thức gian lận mới, nhất là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và thiết bị công nghệ cao. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phải rà soát, đổi mới việc giao chỉ tiêu xếp loại, kết quả thi, kiểm tra, đánh giá để phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trong các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo, đối với cán bộ quản lý và nhà giáo.

Việc đổi mới phải theo hướng không tạo áp lực thành tích, không lấy riêng tỷ lệ học sinh khá, giỏi, tỷ lệ tốt nghiệp hoặc kết quả thi làm căn cứ đánh giá, xếp loại, khen thưởng tập thể, cá nhân. Thời hạn hoàn thành là trước ngày 30/11/2026.

Chỉ thị nghiêm cấm việc chỉ đạo, gây sức ép hoặc can thiệp trái quy định nhằm nâng điểm, nâng tỷ lệ tốt nghiệp, làm sai lệch kết quả học tập, kết quả thi hoặc che giấu vi phạm để đạt thành tích.