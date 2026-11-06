Từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tổng đàn vật nuôi phát triển, thị trường tiêu thụ được duy trì. Đến nay, đàn trâu đạt hơn 97.000 con, đàn bò hơn 365.700 con, đàn lợn khoảng 700.000 con, đàn gia cầm khoảng 8,8 triệu con. Trong 10 tháng qua, một số dịch bệnh như Dịch tả lợn Châu Phi, Viêm da nổi cục, Dại và Lở mồm long móng xảy ra tại 92 xã, với 7.905 con gia súc, gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy, tổng khối lượng 408.059 kg. Tỉnh đã tập trung khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tiêu độc khử trùng và công bố hết dịch tại 84 lượt xã, phường; đồng thời đẩy mạnh tiêm phòng, giám sát dịch bệnh, kiểm soát vận chuyển và giết mổ, hạn chế nguy cơ lây lan.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên động vật, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn trong các tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, UBND tỉnh giaoSở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đôn đốc các địa phương triển khai phòng, chống dịch; xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh và cập nhật đầy đủ dữ liệu lên Hệ thống thông tin dịch bệnh động vật trực tuymến (VAHIS). Tổ chức tiêm phòng vắc xin vụ Thu đông 2026, tiêm bổ sung cho đàn vật nuôi mới phát sinh hoặc sắp hết miễn dịch. Tăng cường giám sát chủ động tại các vùng có nguy cơ cao, hướng dẫn an toàn sinh học, tiêu độc khử trùng; đồng thời phối hợp kiểm soát nghiêm ngặt việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật trong đợt cao điểm Tết.

Nông dân xã Thuận Châu phát triển mô hình bò nhốt chuồng

Đối với UBND các xã, phường, chủ động trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng, chống dịch tại cơ sở, phân công rõ trách nhiệm đến từng thôn, bản, tổ dân phố. Hoàn thành tiêm phòng vụ Thu đông 2026 và tăng cường giám sát đến từng hộ chăn nuôi, yêu cầu khai báo ngay khi có động vật ốm, chết bất thường. Chủ tịch UBND các xã, phường sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra dịch bệnh diện rộng do thiếu trách nhiệm hoặc lơ là chỉ đạo, ảnh hưởng đến chỉ tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, buôn bán động vật trái phép qua biên giới cũng như trong nội địa, vi phạm quy định về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Ngoài ra,Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến tận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về nguy cơ dịch bệnh; vận động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học, tuyệt đối không giấu dịch, không buôn bán hay vứt xác động vật bệnh ra môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung, bảo vệ ngành chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng./.