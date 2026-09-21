Tăng cường phòng, chống các hành vi gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế tại Hà Nội

Hội nghị phổ biến, quán triệt quy định pháp luật về xử lý hành vi gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và đánh giá tình hình gia tăng chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các cơ sở khám, chữa bệnh 8 tháng đầu năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội. (Ảnh HSS)

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản gửi các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn nhằm tuyên truyền, phổ biến Điều 215 Bộ luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Thực hiện Công văn số 3410/BHXH-CSYT ngày 28/8/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tổ chức Hội nghị phổ biến Điều 215 Bộ luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã phối hợp với Phòng PA03, PC03 Công an thành phố và Sở Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị với các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn đồng thời triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.

Các hội nghị được tổ chức theo từng nhóm cơ sở khám, chữa bệnh, gồm: chiều ngày 15/9/2026 đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân; sáng ngày 16/9/2026 đối với các bệnh viện công lập cấp chuyên sâu, cấp cơ bản; chiều ngày 16/9/2026 đối với các cơ sở khám, chữa bệnh công lập cấp ban đầu.

Nội dung hội nghị tập trung phổ biến, quán triệt Điều 215 Bộ luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế; đồng thời thông báo tình hình chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 8 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 4 tháng cuối năm 2026.

Để chủ động phòng ngừa các hành vi gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị giám đốc, thủ trưởng các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tổ chức phổ biến, quán triệt Điều 215 Bộ luật Hình sự; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng các Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự; Công văn số 5659/BCA-CSKT ngày 15/12/2025 của Bộ Công an về hướng dẫn kiến nghị khởi tố theo Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự và Công văn số 2565/BHXH-KT ngày 10/10/2025 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tăng cường ngăn chặn các hành vi gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế.

Việc phổ biến phải được thực hiện tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân viên y tế tại các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc cơ sở khám, chữa bệnh, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm trong quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội thành phố đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm tốt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, phòng chống các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ.

Đặc biệt, các cơ sở khám, chữa bệnh cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc và đội ngũ nhân viên y tế; chủ động phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa từ sớm, từ xa các hành vi gian lận, trục lợi Quỹ Bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trường hợp cơ sở khám, chữa bệnh để xảy ra gian lận bảo hiểm y tế quy định tại Điều 215 Bộ luật Hình sự thì đây là hành vi cố tình vi phạm và cơ sở khám, chữa bệnh phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật.

Việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế và góp phần giữ vững an toàn, bền vững Quỹ Bảo hiểm y tế.

Người dân trên địa bàn xã Bình Minh, Hà Nội, được khám, chữa bệnh chuyên sâu ngay tại trạm y tế xã. (Ảnh: nhandan.vn)

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố ghi nhận 8.370.777 lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí bảo hiểm y tế 19.020,2 tỷ đồng, bằng 65,9% dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2026.

So với cùng kỳ năm 2025, số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng 239.343 lượt, chi phí tăng hơn 2.225 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 13,2%. Trong đó, chi phí điều trị ngoại trú tăng 15,1%, chi phí điều trị nội trú tăng 12,6%.

Đáng chú ý, chi phí bình quân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Hà Nội tiếp tục ở mức cao. Chi phí bình quân một lượt ngoại trú trong 7 tháng là 757.366 đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2025; chi phí bình quân một lượt điều trị nội trú là 9.392.973 đồng, tăng 5%. Tỷ lệ vào điều trị nội trú đạt 17,5%, cao hơn mức 10,4% của toàn quốc; ngày điều trị bình quân là 7 ngày.

Chi phí khám, chữa bệnh tăng cao tại một số cơ sở, trong đó có cả các bệnh viện tuyến cuối và cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn. Một số vấn đề được nhận diện gồm: chỉ định cận lâm sàng, dịch vụ kỹ thuật vượt quá mức cần thiết; tỷ lệ bệnh nhân ngoại tỉnh cao ở một số cơ sở; sử dụng thuốc biệt dược gốc và vật tư y tế có chi phí cao; kéo dài ngày điều trị; dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa đúng chuẩn hoặc chưa được trích chuyển kịp thời.