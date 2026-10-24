Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng đã phối hợp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó nhiều vụ được khởi tố xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trong 9 tháng, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.916 vụ vi phạm, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, có 549 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 1.140 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và 227 vụ liên quan đến hàng giả, hàng nhái, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đã khởi tố 293 vụ với 550 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 1.579 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt trên 42 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng giá trị xử lý đạt trên 48 tỷ đồng.

Tiêu biểu như ngày 9/4/2026, lực lượng liên ngành ra quyết định bắt giữ vụ buôn lậu 8.999,4g vàng. Tiếp đó, ngày 8/7/2026, Công an tỉnh phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực tại phường Lào Cai và phường Cam Đường.

Đó là hộ kinh doanh Quân Lan, số 556 đường Trần Phú, tổ 13 Bắc Cường, phường Cam Đường do bà Phan Thị Lan làm chủ và Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly, số 525 đường Điện Biên, phường Lào Cai do bà Nguyễn Thị Trang Nhung làm giám đốc.

2 cơ sở trên đã thu mua thóc có nguồn gốc từ khu vực xã Bản Xèo, Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (trước hợp nhất), sau đó xay xát thành gạo, đóng gói bằng bao bì ghi nhãn hiệu gạo có thương hiệu nổi tiếng “Gạo Séng Cù Mường Khương” của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (trước hợp nhất), để đưa ra thị trường bán cho khách hàng.

Trước hành vi vi phạm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Trang Nhung và Phan Thị Lan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nếu vụ gạo giả đặt ra vấn đề về nguồn gốc, thương hiệu thì vụ việc tại một cơ sở sản xuất giò, chả ở phường Âu Lâu lại cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Ngày 11/8/2026, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an phường Âu Lâu kiểm tra hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn do bà Lã Thị Phương Hoa làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 194 kg thực phẩm chế biến từ thịt động vật đã qua xử lý nhiệt, gồm 150 kg giò bò, 20 kg giò bò sụn, 8 kg chả bò, 8 kg chả lợn và 8 kg giò lợn, tổng trị giá 37,2 triệu đồng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một bao phụ gia dạng bột Borax Pentahydrate (hàn the), trọng lượng 25 kg. Chủ cơ sở thừa nhận đã phối trộn hàn the vào nguyên liệu nhằm tạo độ giòn và kéo dài thời gian bảo quản giò, chả. Nguyên liệu thịt được mua từ một số cơ sở giết mổ nhưng không có hóa đơn, chứng từ; hàn the được mua trôi nổi trên thị trường...

Là lực lượng nòng cốt, trong 9 tháng, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 706 vụ, phát hiện, xử lý 633 vụ với 691 hành vi vi phạm; số tiền xử phạt trên 5,9 tỷ đồng, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 6,1 tỷ đồng, trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 4,8 tỷ đồng.

Trong đó, có 224 hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng, hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, có 4 vụ việc đã được chuyển cơ quan công an để khởi tố điều tra, xử lý theo quy định.

Kết quả cho thấy công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường ngày càng được chú trọng, khẳng định hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng.

Từ nay đến cuối năm, nhất là thời điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng cao, kéo theo nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp.

Vì vậy, theo ông Nguyễn Quang Hiểu - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, đơn vị sẽ tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp với hải quan, biên phòng, công an và chính quyền địa phương kiểm soát tuyến biên giới, kho bãi, điểm tập kết, chợ, tuyến giao thông; tập trung vào các nhóm hàng thiết yếu và mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên thương mại điện tử, mạng xã hội; ngăn chặn đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý và đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật.

“Các cơ sở kinh doanh cũng cần giữ chữ tín, tuân thủ pháp luật, không tiếp tay cho hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Người tiêu dùng cần lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, ưu tiên cơ sở uy tín và chủ động thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm”, ông Hiểu nhấn mạnh.

Để có môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, an toàn, bên cạnh công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, sự chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sự thông thái của người tiêu dùng chính là yếu tố quyết định.