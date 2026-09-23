Tăng cường phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho trẻ em

Bên cạnh chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân, nhiều gia đình cũng hình thành thói quen kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi đến trường.

Việc làm tưởng như đơn giản này có ý nghĩa quan trọng trong phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh tay - chân - miệng. Trẻ ở lứa tuổi mầm non thường xuyên tiếp xúc, vui chơi cùng nhau, sử dụng chung đồ chơi và các vật dụng trong lớp nên nguy cơ lây truyền bệnh có thể gia tăng khi xuất hiện trường hợp mắc bệnh.

Chị Trần Lệ Thư có 2 con gái đang học tại Trường Mầm non Cam Đường, phân hiệu Bình Minh chia sẻ: “Trước khi đưa con đi học, gia đình thường kiểm tra sức khỏe con, xem con có biểu hiện bất thường ở miệng, tay, chân hay không. Nếu con có dấu hiệu nghi mắc bệnh sẽ xin phép cô giáo đưa con đi khám. Bên cạnh đó, tôi cũng hướng dẫn con thực hiện những thói quen vệ sinh như rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, không đưa tay hoặc đồ vật vào miệng”.

Tại các trường mầm non, công tác phòng bệnh được triển khai gắn với các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Ngay trước và trong những ngày đầu năm học, các lớp học được vệ sinh, lau sàn nhà, bàn ghế, tay nắm cửa, khu vực sinh hoạt chung; đồ chơi và những bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc được làm sạch. Không gian lớp học được giữ thông thoáng, bảo đảm điều kiện vệ sinh.

Những bài học đầu tiên, giáo viên cũng chú trọng hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau các hoạt động vui chơi.

Với trẻ mầm non, việc giáo dục vệ sinh được lồng ghép vào các hoạt động hằng ngày, từng bước hình thành cho trẻ thói quen rửa tay, sử dụng đồ dùng cá nhân và giữ gìn vệ sinh chung.

Cùng với đó, các nhà trường duy trì trao đổi thông tin với phụ huynh, nhắc gia đình theo dõi sức khỏe trẻ hằng ngày; đồng thời phối hợp với cơ sở y tế địa phương khi phát hiện trường hợp mắc hoặc nghi mắc bệnh.

Bác sĩ Đặng Thị Quỳnh - Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Lào Cai - Cam Đường cho biết: Bệnh tay - chân - miệng là bệnh truyền nhiễm do vi-rút đường ruột gây ra, thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi. Khi mắc bệnh, triệu chứng ban đầu ở trẻ thường là sốt, đau họng, có thể kèm theo tiêu chảy khiến trẻ khó chịu, mệt mỏi và biếng ăn. Khoảng 1 - 2 ngày sau khi khởi phát sốt, trẻ có thể xuất hiện các vết loét gây đau, cùng với mụn nước ở tay, chân, miệng, lưỡi và niêm mạc má. Một số trường hợp chỉ có tổn thương trong miệng, hoặc rất ít vết loét ở tay chân, khiến việc chẩn đoán dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý khác.

Với trẻ mầm non, khi khả năng tự chăm sóc và phòng bệnh còn hạn chế, sự chủ động của người lớn càng đóng vai trò quan trọng. Phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thông tin kịp thời khi trẻ mắc bệnh để có biện pháp chăm sóc, theo dõi và phòng lây nhiễm.

“Tại các cơ sở giáo dục mầm non, việc duy trì tốt “3 sạch”, gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch, là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ lây lan bệnh tay - chân - miệng cũng như các bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ” - bác sĩ Đặng Thị Quỳnh cho biết thêm.

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc tăng cường phòng bệnh bại liệt, tay - chân - miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác.

Trong đó, tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát dịch bệnh, trong đó tập trung vào bệnh liệt mềm cấp/bại liệt, tay - chân - miệng và một số bệnh có nguy cơ gia tăng trong thời gian tới như sốt xuất huyết, cúm, sởi, viêm màng não do não mô cầu.

Cùng với ngành y tế, ngành giáo dục được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh môi trường, lớp học thông thoáng, đủ ánh sáng; thường xuyên vệ sinh lớp học, đồ dùng và các bề mặt tiếp xúc.

Trường học phải tổ chức theo dõi, quản lý, chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh; phát hiện sớm và thông tin kịp thời các trường hợp mắc hoặc nghi mắc bệnh cho cơ quan y tế địa phương để phối hợp xử lý theo quy định.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh nhận biết dấu hiệu bệnh, thực hiện các biện pháp phòng bệnh ngay từ đầu năm học.

Cùng với các biện pháp giám sát dịch bệnh, tại cấp xã, phường, trạm y tế đang tăng cường phối hợp với nhà trường thực hiện các biện pháp phòng, chống và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch và lợi ích của tiêm chủng đối với những bệnh đã có vắc-xin phòng ngừa; rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều theo quy định.

Năm học mới đã bắt đầu, cùng với việc chuẩn bị cho trẻ hành trang kiến thức và kỹ năng, xây dựng môi trường học tập an toàn, khỏe mạnh cũng là một phần quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ trẻ.

Chủ động phòng bệnh từ gia đình, giữ gìn môi trường học đường và phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm sẽ góp phần để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui đối với trẻ.