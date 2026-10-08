Tăng cường phòng, chống bệnh tay chân miệng ở các trường mầm non

Công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng được các trường mầm non thực hiện hiệu quả.

Bệnh tay chân miệng là một trong những bệnh truyền nhiễm, có khả năng dễ lây lan, nhất là ở trường mầm non, khi trẻ tập trung đông và thường xuyên chơi đùa, sinh hoạt tập thể, tiếp xúc với nhau. Bởi vậy, công tác phòng, chống bệnh tại đây có vai trò cực kỳ quan trọng.

Trường Mầm non Vụ Bản (xã Vụ Bản) hiện có 955 trẻ với 41 nhóm lớp. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã có kế hoạch cụ thể để phòng, chống bệnh tay chân miệng nói riêng và các dịch bệnh nói chung có nguy cơ xảy ra đối với trẻ. Nhà trường đã chỉ đạo sát sao đội ngũ giáo viên, nhân viên thực hiện đồng bộ các giải pháp cần thiết.

Theo đó, nhà trường đã tập trung thực hiện công tác vệ sinh hàng ngày, từ vệ sinh cá nhân cho trẻ, vệ sinh lớp; hàng tuần cắt cỏ, dọn vệ sinh xung quanh nhà trường; tổ chức phun khử khuẩn trường lớp trước khi trẻ đến trường;…

Giáo viên Trường Mầm non Vụ Bản hướng dẫn các em vệ sinh vật dụng trong lớp học.

Cô giáo Đặng Thị Kim Anh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vụ Bản cho biết: Đối với nhà trường, công tác phòng, chống dịch bệnh đầu năm nói chung luôn được quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, với bệnh tay chân miệng, ngoài công tác phòng bệnh được triển khai định kỳ, nhà trường luôn chỉ đạo đội ngũ giáo viên, nhân viên thường xuyên vệ sinh các bề mặt mà trẻ tiếp xúc hàng ngày như: đồ chơi, dụng cụ học tập, mặt bàn, ghế, tay nắm cửa,…Không chỉ giúp nâng cao hiệu quả phòng bệnh, mà còn hình thành nên thói quen, tính tự lập của trẻ thông qua việc thực hành mỗi ngày.

Đã có kinh nghiệm nhiều năm gắn bó với việc chăm sóc trẻ, cô giáo Bùi Thị Thoa, Trường Mầm non Vụ Bản chia sẻ: Mỗi giáo viên chúng tôi hiểu rằng, việc phòng bệnh tay chân miệng đóng vai trò rất quan trọng trong đảm bảo sức khoẻ của trẻ.Vì vậy, môi trường lớp học với nhiều đồ chơi và nhất là các vật dụng cá nhân như: khăn mặt, cốc uống nước luôn được đánh dấu, dùng riêng cho từng trẻ, được vệ sinh sạch sẽ mỗi ngày.

Khăn mặt được sử dụng riêng cho từng trẻ và được vệ sinh hàng ngày.

Không chỉ đối với Trường Mầm non Vụ Bản, tại Trường Mầm non Thanh Sơn (xã Thanh Sơn), công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng cũng được triển khai hiệu quả.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Nhung, Trường Mầm non Thanh Sơn, việc giáo dục cho trẻ những kỹ năng để phòng chống dịch bệnh tay chân miệng là điều cực kỳ cần thiết. Trong các tiết học trên lớp, chúng tôi luôn lồng ghép, hướng dẫn các em cách rửa tay bằng xà phòng sao cho đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh; đồng thời luôn nhắc nhở các em rửa tay trước khi ăn cơm, sau khi chơi đồ chơi, đi vệ sinh,…Trẻ nhỏ rất tự giác, nhanh ý nên khi được cô giáo hướng dẫn các em luôn hào hứng và làm theo.

Trẻ được hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng tại Trường Mầm non Thanh Sơn.

Ngoài vấn đề vệ sinh thì việc chú trọng về dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm hiện cũng được các trường học quan tâm nhằm tăng sức đề kháng, đảm bảo sức khoẻ cho trẻ, nhất là trong điều kiện thời tiết dễ phát sinh dịch bệnh. Đặc biệt, nguồn gốc thực phẩm phải có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tươi ngon, được quản lý, giám sát, kiểm tra bởi đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường.

Các nhà trường đầu tư trang thiết bị hiện đại, xây dựng quy trình bếp ăn một chiều, đảm bảo đúng theo quy định, tuân thủ nghiêm việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày. Thực đơn phong phú, đa dạng và được thay đổi theo từng ngày, khẩu phần ăn đáp ứng đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ.

Việc lưu mẫu thức ăn được Trường Mầm non Vụ Bản thực hiện nghiêm túc.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 219 trường mầm non, 456 cơ sở giáo dục mầm non độc lập, 8.650 nhóm, lớp và 206.840 trẻ. Vì vậy, ngành giáo dục xác định phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ thường xuyên, được triển khai tại tất cả các loại hình cơ sở giáo dục mầm non.

Đồng chí Ngô Xuân Hùng, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình cho biết: Về công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay chân miệng, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã chủ động chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện ngay từ đầu năm học. Cụ thể, tại Công văn số 2770/SGDĐT-GDMN ngày 10/7/2026 về tăng cường quản lý, chấn chỉnh việc tổ chức và hoạt động của các cơ sở GDMN, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định của ngành Y tế và Bộ GDĐT về y tế trường học, phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe trẻ.

Các cơ sở giáo dục mầm non được yêu cầu chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, trong đó có tay chân miệng; tăng cường vệ sinh môi trường, lớp học, đồ dùng, đồ chơi; bảo đảm nước sạch, vệ sinh cá nhân. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ trong theo dõi sức khỏe và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi mắc bệnh, phải kịp thời thông báo cho gia đình, phối hợp với cơ sở y tế để khám, xử lý và thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm, không để dịch bệnh lan rộng trong trường, lớp. Trong đó, cần chú ý hạn chế tiếp xúc gần với trẻ mắc bệnh và cho trẻ nghỉ học trong thời gian bệnh.

Ngành giáo dục thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và chính quyền địa phương để tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Với sự chỉ đạo sát sao của ngành giáo dục, sự chủ động của các nhà trường, công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung và phòng, chống bệnh tay chân miệng nói riêng luôn được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh, đảm bảo sức khoẻ cho trẻ phát triển toàn diện.