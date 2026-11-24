Y tế cơ sở tăng cường rà soát đối tượng, tổ chức uống vắc xin phòng bại liệt bổ sung cho trẻ trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ động giám sát, phát hiện sớm nguy cơ

Bại liệt là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể gây liệt không hồi phục, để lại di chứng nặng nề, nhất là ở trẻ nhỏ. Trước nguy cơ vi rút xâm nhập từ các khu vực có dịch, Thanh Hóa xác định tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc và duy trì tỷ lệ bao phủ vắc xin là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống bệnh.

Năm 2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã triển khai giám sát liệt mềm cấp nghi bại liệt và giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng. Đến nay, công tác giám sát được thực hiện tại 25 bệnh viện, 24 trung tâm y tế và 48 trạm y tế trên địa bàn tỉnh.

Qua giám sát, ghi nhận 13 trường hợp liệt mềm cấp ở trẻ dưới 15 tuổi, đạt tỷ lệ 1,49 ca/100.000 trẻ, vượt chỉ tiêu tối thiểu 1 ca/100.000 trẻ. Cả 13 trường hợp đều được lấy đủ 2 mẫu phân đúng quy định, gửi xét nghiệm và điều tra di chứng trong vòng 60 ngày, đạt 100%.

Theo ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa: “Công tác giám sát, rà soát đối tượng và triển khai uống bổ sung vắc xin phòng bại liệt tại các địa bàn nguy cơ cao đã đạt những kết quả tích cực. Nhiều trẻ thiếu liều được bổ sung kịp thời, góp phần cải thiện tỷ lệ bao phủ vắc xin. Tuy nhiên, tại các địa bàn miền núi, việc quản lý đối tượng, nhất là trẻ có biến động nơi cư trú, cũng như vận động phụ huynh tham gia chiến dịch vẫn còn khó khăn”.

Cùng với duy trì giám sát, ngành y tế đã tổ chức 7 lớp tập huấn, nâng cao năng lực phòng, chống bệnh bại liệt cho 416 cán bộ y tế. Nội dung tập trung vào kỹ thuật giám sát liệt mềm cấp, quy trình lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm; rà soát đối tượng, tổ chức uống và tiêm bổ sung vắc xin OPV, IPV, bảo đảm an toàn tiêm chủng.

Tập trung bổ sung vắc xin tại vùng nguy cơ cao

Công tác rà soát, tiêm chủng bổ sung được ưu tiên tại các vùng miền núi có đường biên giới giáp Lào và các khu vực khó khăn, vùng lõm tiêm chủng, nơi có biến động dân cư lớn.

Cán bộ y tế triển khai uống vắc xin OPV, rà soát trẻ thiếu liều tại xã Pù Nhi.

Ngành y tế phối hợp với các cơ sở giáo dục rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ từ 1 đến 10 tuổi tại trường mầm non, tiểu học; lập danh sách trẻ chưa tiêm hoặc chưa đủ liều để tổ chức uống, tiêm bổ sung. Các địa phương đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa trẻ tham gia chiến dịch, giúp hiểu rõ vai trò của việc phối hợp các loại vắc xin OPV và IPV trong phòng bệnh bại liệt.

Trong chiến dịch uống vắc xin OPV năm 2026, 26/26 trung tâm y tế đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai. Các địa phương tập trung rà soát, quản lý trẻ thuộc diện uống bổ sung, bảo đảm tỷ lệ trẻ được uống bù liều đạt từ 95% trở lên trong số đối tượng thuộc diện cần bổ sung được ghi nhận. Các điểm tiêm chủng thực hiện nghiêm quy trình an toàn, không ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm chủng.

Tuy nhiên, tỷ lệ uống OPV và tiêm IPV trong chương trình tiêm chủng thường xuyên 9 tháng đầu năm lần lượt đạt 61,1% và 66,4%, còn thấp so với mục tiêu. Tình trạng thiếu vắc xin so với nhu cầu, trẻ biến động nơi cư trú, cùng nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận phụ huynh về việc uống đủ liều vắc xin vẫn là những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ và tỷ lệ bao phủ.

Những chuyển biến rõ nét

Tại xã Pù Nhi, sau quá trình rà soát, vận động và tổ chức uống bổ sung vắc xin, nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi không còn trẻ thiếu các liều OPV 1, 2, 3. Đối với trẻ từ 6 đến 10 tuổi, tỷ lệ uống đủ 3 liều đạt 100%.

Tại xã Mường Lý, chiến dịch được triển khai đến các hộ gia đình, tập trung rà soát trẻ trong độ tuổi, vận động phụ huynh đưa trẻ uống vắc xin đầy đủ. Kết quả, nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi cũng không còn trẻ thiếu các liều OPV 1, 2, 3; nhóm từ 6 đến 10 tuổi đạt tỷ lệ uống đủ 3 liều 92,6%.

Ông Lê Thiên Phú, Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thanh Hóa cho rằng: “Những kết quả này cho thấy hiệu quả của việc chủ động rà soát, quản lý đối tượng và tổ chức chiến dịch tại cơ sở, nhất là ở địa bàn miền núi, biên giới. Tuy nhiên, địa hình rộng, giao thông khó khăn, dân cư di biến động, nhiều trẻ sinh sống xa điểm tiêm chủng vẫn đặt ra thách thức trong việc duy trì tỷ lệ bao phủ vắc xin. Việc đưa chiến dịch đến tận bản, phối hợp với chính quyền, nhà trường và người có uy tín trong cộng đồng là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế bỏ sót trẻ, nhất là những trường hợp thuộc nhóm nguy cơ”.

Ngành y tế Thanh Hóa xác định tiếp tục duy trì giám sát liệt mềm cấp tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng; tăng cường giám sát tại khu vực biên giới, cửa khẩu, cảng biển và những nơi có giao lưu, biến động dân cư lớn. Đồng thời, đẩy mạnh rà soát trẻ chưa đủ liều, cập nhật dữ liệu tiêm chủng, tổ chức tiêm và uống bổ sung tại các vùng lõm tiêm chủng.