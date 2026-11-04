Tăng cường phòng, chống bạo lực học đường

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên trả lời tại họp báo. Ảnh: Nhật Bắc

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra trưa 4-11, trả lời câu hỏi của báo chí về giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên khẳng định, quan điểm nhất quán của Bộ là kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền pháp luật; bảo vệ danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của nhà giáo, học sinh.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30-1-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ sở giáo dục triển khai 4 nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tăng cường giáo dục và chủ động phòng ngừa bạo lực học đường. Các cơ sở giáo dục chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn hóa ứng xử; trang bị cho học sinh kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, tự bảo vệ và nhận diện hành vi bắt nạt trên môi trường mạng. Giáo viên cũng được bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm.

Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với gia đình để nắm bắt diễn biến tâm lý, nhận diện khó khăn của học sinh và có biện pháp hỗ trợ kịp thời; đồng thời phát huy vai trò của các phòng tư vấn tâm lý học đường.

Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Công an triển khai Kế hoạch phối hợp số 113/KHPH-BCĐ ngày 30-7-2026 về tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và vi phạm pháp luật trong học sinh. Kế hoạch đã được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố; 95,66% cơ sở giáo dục đã ký kết phối hợp với công an địa phương.

Thứ hai, can thiệp kịp thời, xử lý nghiêm và bảo vệ người bị bạo lực. Khi xảy ra vụ việc, nhà trường phải lập tức ngăn chặn hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn, tổ chức sơ cứu, cấp cứu và hỗ trợ người bị ảnh hưởng; đồng thời thông báo, phối hợp với gia đình và cơ quan có thẩm quyền, bảo quản thông tin, tài liệu cần thiết.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nhà trường phải chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không bao che, che giấu hoặc chỉ xử lý nội bộ. Quá trình xử lý và cung cấp thông tin phải bảo đảm quyền riêng tư, danh dự, nhân phẩm và quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, học sinh, đặc biệt là trẻ em.

Thứ ba, tăng cường tư vấn tâm lý, hỗ trợ sau vụ việc và phòng ngừa tái diễn. Nhà trường cần phối hợp với cơ sở y tế, chuyên gia và gia đình hỗ trợ tâm lý cho giáo viên, học sinh bị ảnh hưởng; theo dõi quá trình phục hồi, bảo đảm điều kiện để các đối tượng tiếp tục dạy và học trong môi trường an toàn. Với người có hành vi bạo lực, việc xử lý phải kết hợp giáo dục, tư vấn và giám sát khắc phục hành vi, phòng ngừa tái phạm.

Thứ tư, siết chặt an ninh trường học và nâng cao trách nhiệm quản lý. Các cơ sở giáo dục phải rà soát công tác bảo vệ, kiểm soát người ra vào trường, nhận diện nguy cơ tại cổng trường, trong khuôn viên và trên môi trường mạng; tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân liên quan nếu để xảy ra hoặc chậm xử lý vụ việc.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các giải pháp này hướng tới phòng ngừa từ sớm, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực, đồng thời bảo đảm quyền và sự an toàn của cả giáo viên, học sinh trong môi trường giáo dục.