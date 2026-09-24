Tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô

Công an xã Hoằng Tiến phối hợp với cán bộ Phòng PC07 hướng dẫn người dân thực hành dập tắt đám cháy giả định. Ảnh: Tiến Đông

Chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ mùa hanh khô

Theo báo cáo từ Công an tỉnh Thanh Hóa, công tác PCCC & CNCH thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp hạn chế đáng kể số vụ việc và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là giai đoạn chuyển mùa chuẩn bị bước vào mùa hanh khô.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCC & CNCH tại cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở, khu dân cư.

Các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác PCCC & CNCH năm 2026; xác định rõ những nhiệm vụ chưa hoàn thành, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục nhằm tập trung hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong thời gian còn lại của năm.

Căn cứ vào điều kiện thực tế, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp PCCC & CNCH, cụ thể:

Đổi mới và đẩy mạnh tuyên truyền

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật và kỹ năng PCCC & CNCH, trọng tâm là các quy định mới của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn. Đổi mới phương thức tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan bằng bảng điện tử, pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu từ ngày 25/9/2026 đến ngày 15/10/2026 tại nơi công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị. Đồng thời kết hợp tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng/trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào trách nhiệm người đứng đầu; ý thức chấp hành pháp luật; kiến thức phòng ngừa cháy nổ; an toàn điện, gas, nguồn lửa, nguồn nhiệt; kỹ năng phát hiện, báo cháy, thoát nạn, cứu người, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Củng cố các mô hình an toàn và kỹ năng tại hộ gia đình

Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các mô hình toàn dân PCCC & CNCH. Thường xuyên đánh giá hiệu quả thực tế để nhân rộng mô hình tốt, đồng thời kiên quyết chấn chỉnh hoặc loại bỏ các mô hình hình thức, kém hiệu quả.

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn từng hộ gia đình chủ động mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai phù hợp điều kiện thực tế; nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC & CNCH cũng như phòng, chống tai nạn đuối nước cho các thành viên trong gia đình.

Tự kiểm tra và củng cố lực lượng “4 tại chỗ”:

Tổ chức tự kiểm tra công tác PCCC & CNCH tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; lập danh sách chi tiết các tồn tại, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Đối với các sự cố, nguy cơ trực tiếp dẫn đến cháy, nổ hoặc ảnh hưởng an toàn tính mạng phải xử lý, khắc phục ngay.

Rà soát, củng cố, kiện toàn đội PCCC & CNCH cơ sở, đội PCCC & CNCH chuyên ngành, đội dân phòng; tăng cường đầu tư, trang bị phương tiện PCCC phù hợp, bảo đảm khả năng xử lý tình huống ngay từ ban đầu theo phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Chuỗi hoạt động hưởng ứng 25 năm "Ngày toàn dân PCCC"

Đợt cao điểm này cũng hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (04/10/2001 - 04/10/2026) và 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961 - 04/10/2026).

Trong chuỗi hoạt động này, Công an tỉnh sẽ chủ trì tổ chức:

Diễn tập phương án chữa cháy và CNCH cấp tỉnh năm 2026 huy động nhiều lực lượng, phương tiện tại Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH dành cho “Tổ liên gia an toàn PCCC” và lực lượng PCCC cơ sở.

Phát sóng phóng sự chuyên đề kỷ niệm trên kênh TTV (Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa).

Gửi tin nhắn qua mạng di động đến người dân để cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng PCCC & CNCH trong dịp 04/10/2026.