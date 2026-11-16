Tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở giáo dục

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công an thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy, thực hành kỹ năng thoát nạn và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại các trường học. Ưu tiên cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, trường nhiều tầng, có khu nội trú, bán trú, bếp ăn tập thể và phòng thí nghiệm.

Công an thành phố được giao rà soát, phân loại các cơ sở giáo dục theo mức độ nguy cơ cháy, nổ; tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn, hướng dẫn khắc phục thiếu sót và xử lý nghiêm vi phạm theo thẩm quyền. Đối với công trình không bảo đảm an toàn, có nguy cơ trực tiếp xảy ra cháy, nổ, phải yêu cầu thực hiện biện pháp khắc phục, không để vi phạm kéo dài.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC&CNCH tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền. Trong đó, chú trọng kiểm tra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, cơ sở giáo dục ngoài công lập, trường có khu nội trú, bán trú và bếp ăn tập thể.

Đặc biệt, các địa phương cần hướng dẫn trường liên cấp nội trú biên giới xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp điều kiện thực tế.

Sở Xây dựng phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn công trình; Sở Y tế hướng dẫn sơ cấp cứu, hỗ trợ cấp cứu khi xảy ra sự cố. Sở Tài chính phối hợp rà soát nhu cầu kinh phí bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở giáo dục công lập.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng cháy, thoát nạn cho học sinh, giáo viên, nâng cao khả năng xử lý tình huống ngay từ cơ sở.