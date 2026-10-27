Tăng cường phối hợp, xây dựng Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về ANTT

Hội nghị là dịp đánh giá kết quả phối hợp giữa Công an tỉnh An Giang với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, chủ động bảo đảm ANTT, nhất là trong thời gian chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Công an tỉnh An Giang với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an được duy trì, từng bước phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn Phú Quốc xảy ra 152 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 20 vụ so với cùng kỳ; lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 137 vụ, đạt tỷ lệ 90,13%. Tính đến tháng 10/2026, địa bàn xảy ra 177 vụ, giảm 10 vụ so với cùng kỳ, đã điều tra, khám phá 160 vụ, đạt tỷ lệ 90,4%.

Trên lĩnh vực phòng, chống ma túy, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 102 vụ với 173 đối tượng có liên quan; đồng thời tăng cường quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người sau cai nghiện. Công tác phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, đất đai, môi trường và bảo đảm ANTT tại các công trình, dự án tiếp tục được quan tâm triển khai.

Lãnh đạo các ục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng, chống tội phạm tại Phú Quốc còn đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức, nhất là trước tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đầu tư, xây dựng, dịch vụ và du lịch ngày càng sôi động. Tình hình đó đòi hỏi lực lượng Công an phải chủ động nắm chắc địa bàn, nhận diện sớm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, nâng cao chất lượng phòng ngừa từ cơ sở, không để các vụ việc nhỏ tích tụ thành vấn đề phức tạp về ANTT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, phân tích khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ thời gian tới. Nhiều ý kiến thống nhất cần phát huy vai trò chủ động, nòng cốt của Công an đặc khu Phú Quốc; cần tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, gắn trách nhiệm của từng đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng các mô hình tự quản về ANTT phù hợp với đặc điểm địa bàn.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đề nghị các đơn vị thuộc Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương rà soát những nhiệm vụ còn tồn tại, tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Trong đó, phải xác định rõ trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là những loại tội phạm có nguy cơ phát sinh từ hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh, du lịch và các biến động về dân cư. Công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, cơ sở lưu trú, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn, vụ việc có nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT.

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành đơn vị kiểu mẫu về ANTT không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài, cần được triển khai đồng bộ, thực chất, lấy sự bình yên của địa bàn và sự an toàn của người dân, du khách, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Năm 2027, Phú Quốc được lựa chọn là địa điểm tổ chức các hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 2027, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động chuẩn bị từ sớm, nâng cao năng lực nắm tình hình, dự báo và xử lý các tình huống phát sinh; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định, văn minh, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đối ngoại, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thành công sự kiện quốc tế quan trọng này.