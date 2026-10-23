Tăng cường phối hợp, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị trên các tuyến biên giới

Đồn Biên phòng Lũng Cú và Trạm Hội ngộ Hội đàm khu vực Phú Ninh, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiến hành tổ chức kiểm tra biên giới song phương khu vực mốc 413. Ảnh: Lương Văn Thành

* Thực hiện Phương án hành động chung “Hợp tác biên phòng Việt Nam - Trung Quốc năm 2026”, ngày 15/10, Đồn Biên phòng Lũng Cú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang (Việt Nam) phối hợp với Trạm Hội ngộ Hội đàm khu vực Phú Ninh, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiến hành tổ chức kiểm tra biên giới song phương khu vực mốc 413, nơi có nguy cơ sạt lở.

Tại buổi kiểm tra, hai bên tiến hành khảo sát thực tế khu vực mốc 413, đánh giá tình hình sạt lở và trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới và các vấn đề có liên quan. Đồng thời thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, duy trì trao đổi thông tin, chủ động nắm chắc tình hình biên giới, địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phối hợp theo dõi diễn biến sạt lở, bảo đảm an toàn khu vực biên giới.

Hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới Hai bên, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, hướng tới Kết nghĩa Đồn - Trạm hữu nghị hai bên biên giới. (Lương Văn Thành)

Cán bộ, chiến Đồn Biên phòng Chiềng Tương và Đại đội Biên phòng 213 tuần tra song phương, kiểm tra đường biên, cột mốc. Ảnh: Quàng Hùng

* Ngày 9/10, Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (Việt Nam) phối hợp với Đại đội Biên phòng 213, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức tuần tra song phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Hai đơn vị đã tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới trên đoạn biên giới dài hơn 20 km. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ hai bên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới, chủ động phát hiện, ngăn chặn và phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, hai đơn vị còn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới.(Quàng Hùng)

Đại diện Đồn Biên phòng Đắk Lao và Tiểu đoàn 115 ký kết biên bản kết nghĩa, thống nhất các nội dung phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới. Ảnh: Văn Hoàn

* Ngày 20/10, Đồn Biên phòng Đắk Lao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng (Việt Nam) tổ chức lễ kết nghĩa với Tiểu đoàn 115, Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Theo biên bản kết nghĩa, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trên tinh thần bình đẳng, tin cậy, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia; phát huy tinh thần đoàn kết, hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Trọng tâm hợp tác là duy trì chế độ hội đàm, gặp gỡ định kỳ 3 tháng một lần; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác tuần tra song phương, cứu hộ, cứu nạn và những vấn đề phát sinh trên biên giới và địa bàn. Hai bên phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, các hiệp định, quy chế về biên giới; chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, hai đơn vị chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ, tết và sự kiện quan trọng của hai nước. Công tác phối hợp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo cũng được xác định là nội dung cần triển khai thường xuyên, thiết thực. (Văn Hoàn)

TK (tổng hợp)