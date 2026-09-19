Tăng cường phối hợp vận hành thủy điện trên lưu vực sông Sê San

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện (NSMO) Nguyễn Quốc Trung chủ trì buổi làm việc. Ảnh: NSMO

Lưu vực sông Sê San giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu nguồn điện quốc gia với chuỗi các nhà máy thủy điện bậc thang, liên hồ chứa. Các nhà máy thuộc nhiều chủ đầu tư, tham gia thị trường điện theo các hình thức khác nhau, đồng thời có đặc tính điều tiết, chế độ vận hành và yêu cầu bảo đảm dòng chảy hạ du riêng.

Trong bối cảnh đó, việc chuyển từ vận hành riêng lẻ sang phối hợp đồng bộ trên toàn lưu vực được xác định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng.

Tại buổi làm việc, NSMO và các đơn vị liên quan tập trung trao đổi, thống nhất định hướng các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp và tối ưu vận hành chung toàn lưu vực.

Theo đó, các bên sẽ chuẩn hóa cơ chế phối hợp, điều hành và chia sẻ thông tin, phân định rõ vai trò giữa điều hành chiến lược, điều phối lưu vực và quyền chủ động vận hành của từng đơn vị.

Cùng với đó, các đơn vị sẽ đồng bộ quy trình lập kế hoạch vận hành liên kết theo các chu kỳ từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn, gồm kế hoạch tuần, ngày và thích ứng linh hoạt trong thời gian thực.

Một nội dung được chú trọng là thúc đẩy chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối thông tin giữa các đơn vị nhằm nâng cao chất lượng dự báo, hỗ trợ ra quyết định kịp thời và chính xác.

Trên cơ sở đó, các bên tiếp tục hoàn thiện mô hình Digital Twin thí điểm cho nhánh sông Sê San, phục vụ mô phỏng, dự báo và tối ưu điều tiết thủy điện trong công tác lập kế hoạch vận hành hệ thống điện và thị trường điện.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: NSMO

Trong quá trình phối hợp vận hành, an toàn công trình hồ đập và cấp nước cho hạ du được đặt lên hàng đầu, đồng thời hài hòa với yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành các nhà máy và toàn hệ thống.

Kết thúc buổi làm việc, các bên thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp vận hành giữa các đơn vị. Quy chế sẽ là căn cứ, hướng dẫn để các đơn vị triển khai phối hợp trong thời gian tới, hướng tới khai thác hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên nước và phục vụ lợi ích chung của hệ thống điện quốc gia.